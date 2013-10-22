Мурал «АЯ» на Профсоюзной улице сохранят (обновлено)
Граффити хотели уничтожить в ходе капремонта
Мурал «АЯ» на Профсоюзной улице сохранят (обновлено) Граффити хотели уничтожить в ходе капремонта
В Москве благоустроят Профсоюзную улицу Даже асфальт разровняют
Водителям не рекомендуется выезжать за пределы Москвы в час пик 9 июня
Пробки связаны с предпраздничными днями и дачным сезоном
Водителям не рекомендуется выезжать за пределы Москвы в час пик 9 июня Пробки связаны с предпраздничными днями и дачным сезоном
Обновленный участок Калужского шоссе открыли после реконструкции
В эксплуатацию ввели два новых моста, транспортный тоннель, боковой проезд и пять пешеходных переходов
Обновленный участок Калужского шоссе открыли после реконструкции В эксплуатацию ввели два новых моста, транспортный тоннель, боковой проезд и пять пешеходных переходов
Власти Москвы восстановят пострадавшую от пожара библиотеку ИНИОН
Площадь здания увеличится на 5 тысяч квадратных метров
Власти Москвы восстановят пострадавшую от пожара библиотеку ИНИОН Площадь здания увеличится на 5 тысяч квадратных метров
Потоп на Профсоюзной улице
Из-за сильного ливня затопило участок улицы Профсоюзная в районе станции метро «Калужская»
Потоп на Профсоюзной улице Из-за сильного ливня затопило участок улицы Профсоюзная в районе станции метро «Калужская»
В Москве откроют ещё семь платных парковок под эстакадами
Семь новых платных парковок под эстакадами обустроят до конца года
В Москве откроют ещё семь платных парковок под эстакадами Семь новых платных парковок под эстакадами обустроят до конца года
На «Профсоюзной» открылась новая эстакада
На пересечении Профсоюзной и улицы Генерала Тюленева построили эстакаду, которая сделала движение на этом участке бессветофорным.
На «Профсоюзной» открылась новая эстакада На пересечении Профсоюзной и улицы Генерала Тюленева построили эстакаду, которая сделала движение на этом участке бессветофорным.
На Профсоюзной улице построили новую эстакаду
Завершено строительство новой эстакады на пересечении Новоясеневского проспекта с Профсоюзной улицей.