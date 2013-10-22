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Мурал «АЯ» на Профсоюзной улице сохранят (обновлено)

Граффити хотели уничтожить в ходе капремонта

Мурал «АЯ» на Профсоюзной улице сохранят (обновлено)
Граффити хотели уничтожить в ходе капремонта

В Москве благоустроят Профсоюзную улицу

Даже асфальт разровняют

В Москве благоустроят Профсоюзную улицу
Даже асфальт разровняют

Водителям не рекомендуется выезжать за пределы Москвы в час пик 9 июня

Пробки связаны с предпраздничными днями и дачным сезоном

Водителям не рекомендуется выезжать за пределы Москвы в час пик 9 июня
Пробки связаны с предпраздничными днями и дачным сезоном

Обновленный участок Калужского шоссе открыли после реконструкции

В эксплуатацию ввели два новых моста, транспортный тоннель, боковой проезд и пять пешеходных переходов

Обновленный участок Калужского шоссе открыли после реконструкции
В эксплуатацию ввели два новых моста, транспортный тоннель, боковой проезд и пять пешеходных переходов

Власти Москвы восстановят пострадавшую от пожара библиотеку ИНИОН

Площадь здания увеличится на 5 тысяч квадратных метров

Власти Москвы восстановят пострадавшую от пожара библиотеку ИНИОН
Площадь здания увеличится на 5 тысяч квадратных метров

Потоп на Профсоюзной улице

Из-за сильного ливня затопило участок улицы Профсоюзная в районе станции метро «Калужская»

Потоп на Профсоюзной улице
Из-за сильного ливня затопило участок улицы Профсоюзная в районе станции метро «Калужская»

В Москве откроют ещё семь платных парковок под эстакадами

Семь новых платных парковок под эстакадами обустроят до конца года

В Москве откроют ещё семь платных парковок под эстакадами
Семь новых платных парковок под эстакадами обустроят до конца года

На «Профсоюзной» открылась новая эстакада

На пересечении Профсоюзной и улицы Генерала Тюленева построили эстакаду, которая сделала движение на этом участке бессветофорным.

На «Профсоюзной» открылась новая эстакада
На пересечении Профсоюзной и улицы Генерала Тюленева построили эстакаду, которая сделала движение на этом участке бессветофорным.

На Профсоюзной улице построили новую эстакаду

Завершено строительство новой эстакады на пересечении Новоясеневского проспекта с Профсоюзной улицей.

На Профсоюзной улице построили новую эстакаду
Завершено строительство новой эстакады на пересечении Новоясеневского проспекта с Профсоюзной улицей.