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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Минкультуры отозвало прокатное удостоверение на фильм «Искушение»
20 апреля 2022

Минкультуры отозвало прокатное удостоверение на фильм «Искушение»

«Ситимобил» запустил прокат снегокатов. Пока что бесплатный!
8 февраля 2022

«Ситимобил» запустил прокат снегокатов. Пока что бесплатный!

Прокат велосипедов в Москве станет дешевле с 5 ноября
3 ноября 2021

Прокат велосипедов в Москве станет дешевле с 5 ноября

На ВДНХ продлили сезон проката самокатов, велосипедов и экотакси
2 октября 2021

На ВДНХ продлили сезон проката самокатов, велосипедов и экотакси

Минкульт отказал в прокате фильму «Искушение» Верховена. Он рассказывает о монахине-лесбиянке
обновлено18 сентября 2021

Минкульт отказал в прокате фильму «Искушение» Верховена. Он рассказывает о монахине-лесбиянке

Отрегулировать правила передвижения на электросамокатах в парках. Например, запретить разгоняться там свыше 15 км/ч
Предложение дня
21 мая 2021

Отрегулировать правила передвижения на электросамокатах в парках. Например, запретить разгоняться там свыше 15 км/ч

Фильм российского режиссера Ильи Найшуллера «Никто» возглавил американский прокат
29 марта 2021

Фильм российского режиссера Ильи Найшуллера «Никто» возглавил американский прокат

24 ноября 2020

Российские прокаты стали предлагать электросамокаты чаще, чем велосипеды

20 августа 2020

Прокатчики подали иски к сети «Киномакс» на 172 миллиона

Из точек проката в Москве ежедневно воруют как минимум два самоката
19 августа 2020

Из точек проката в Москве ежедневно воруют как минимум два самоката

Кинотеатры скоро откроются, но драмы показывать не будут до зимы

Власти считают, зрители пока не готовы к тяжелым картинам

Кинотеатры скоро откроются, но драмы показывать не будут до зимы

«Яндекс.Станцию» предлагают взять на тест-драйв

Платить за это не нужно, но в компании ожидают, что за тестированием последует покупка

«Яндекс.Станцию» предлагают взять на тест-драйв

«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории (обновлено)

Картину снял режиссер «Текста»

«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории (обновлено)

Минкультуры частично отказало фильму «Дау» Ильи Хржановского в прокате

В четырех эпизодах нашли «материалы, пропагандирующие порнографию»

Минкультуры частично отказало фильму «Дау» Ильи Хржановского в прокате

В российский прокат впервые выйдет «Побег из Шоушенка» — лучшее кино всех времен, по версии зрителей

Фильм покажут в оригинале с субтитрами!

В российский прокат впервые выйдет «Побег из Шоушенка» — лучшее кино всех времен, по версии зрителей

ЦДК выпустит в прокат фильм о безумии Босха, Дали и Мунка

Премьера картины пройдет в Инженерном корпусе Третьяковской галереи

ЦДК выпустит в прокат фильм о безумии Босха, Дали и Мунка

Новый «Король Лев» стал самым кассовым мультфильмом в истории

Сборы составили 1,3 миллиарда долларов

Новый «Король Лев» стал самым кассовым мультфильмом в истории

В Москве запустят еще один прокат самокатов — ToGo

Аренда доступна в центре Москвы и даже в Коммунарке

В Москве запустят еще один прокат самокатов — ToGo

За пределами МКАД появился первый прокат самокатов

Станции проката открылись в Северном Бутове

За пределами МКАД появился первый прокат самокатов

Элтон Джон и создатели «Рокетмена» осудили прокатчика «Централ Партнершип» за цензуру

Компания вырезала из картины сцены с однополым сексом и наркотиками

Элтон Джон и создатели «Рокетмена» осудили прокатчика «Централ Партнершип» за цензуру

Сервис Samocat Sharing открыл сезон проката

Станции расположены вдоль Садового кольца

Сервис Samocat Sharing открыл сезон проката

Минкультуры отложило премьеру фильма «По воле божьей» о совращении в церкви. Его покажут после Пасхи

Показы должны были начаться в четверг, 25 апреля

Минкультуры отложило премьеру фильма «По воле божьей» о совращении в церкви. Его покажут после Пасхи

В Москве открылся прокат электросамокатов «Делисамокат»

Теперь оставлять транспорт можно на городских велопарковках

В Москве открылся прокат электросамокатов «Делисамокат»

Станции велопроката появятся еще в 12 районах Москвы

Парк пополнят новые велосипеды, электроскутеры и электросамокаты

Станции велопроката появятся еще в 12 районах Москвы

Российский мультфильм «Гурвинек» провалился в прокате. Его бойкотировали кинотеатры (обновлено)

Крупные киносети впервые устроили протест против действий Минкультуры

Российский мультфильм «Гурвинек» провалился в прокате. Его бойкотировали кинотеатры (обновлено)

Как преобразится павильон проката в парке Горького

Реконструкция начнется весной

Как преобразится павильон проката в парке Горького

Владимир Мединский — об уничтожении российского кино «всемирной машиной Голливуда»

Министр культуры возмутился монополией «Фантастических тварей»

Владимир Мединский — об уничтожении российского кино «всемирной машиной Голливуда»

Disney покажет в День Победы фильм об афганской войне

При этом в конце апреля студия планирует представить новых «Мстителей», с прокатом которых раньше возникали проблемы

Disney покажет в День Победы фильм об афганской войне

В саду имени Баумана открылась самая большая площадка для лазертага

Играть можно на всей территории парка

В саду имени Баумана открылась самая большая площадка для лазертага

Фильму «Хантер Киллер» о спасении президента России выдали прокатное удостоверение

Изначально показы должны были начаться 1 ноября

Фильму «Хантер Киллер» о спасении президента России выдали прокатное удостоверение

YouDrive запустит прокат электроскутеров

Стоимость аренды составит 10 рублей в минуту

YouDrive запустит прокат электроскутеров

В июне запустится третий каршеринг электросамокатов «Самокат Шеринг»

Минута аренды начинается от двух рублей

В июне запустится третий каршеринг электросамокатов «Самокат Шеринг»

«Делимобиль» запустил сервис аренды электросамокатов

День проката обойдется в 450 рублей

«Делимобиль» запустил сервис аренды электросамокатов

На время ЧМ увеличат время бесплатного проката велосипедов

А по всему городу установят больше станций проката

На время ЧМ увеличат время бесплатного проката велосипедов

Заммэра Москвы рассказал о новинках и перспективах городского транспорта

Беспилотные электробусы, персонифицированная «Тройка» и каршеринг самокатов

Заммэра Москвы рассказал о новинках и перспективах городского транспорта

Фильм «Лед» поставил рекорд по сборам в первый день проката

Картина превзошла рекорд фильма «Вий»

Фильм «Лед» поставил рекорд по сборам в первый день проката

Минкультуры отказалось наказывать кинотеатр «Пионер» за показ «Смерти Сталина»

Ведомство отозвало иск против кинотеатра

Минкультуры отказалось наказывать кинотеатр «Пионер» за показ «Смерти Сталина»

«Тоня против всех», «Три билборда», «Селфи» и «Короче»
«Тоня против всех», «Три билборда», «Селфи» и «Короче» Короткие рецензии на главные новинки кинопроката
«Тоня против всех», «Три билборда», «Селфи» и «Короче»

«Тоня против всех», «Три билборда», «Селфи» и «Короче»
Короткие рецензии на главные новинки кинопроката

СПЧ — о неприкрытой цензуре при запрете «Смерти Сталина»

В Совете по правам человека считают, что в картине нет признаков экстремизма

СПЧ — о неприкрытой цензуре при запрете «Смерти Сталина»

«КиноСоюз» пообещал подать в суд на Минкультуры

Он также назвал прокатные удостоверения инструментом цензуры

«КиноСоюз» пообещал подать в суд на Минкультуры

Изменить закон о прокатных удостоверениях

Поводом для отзыва прокатного удостоверения должно быть экспертное заключение

Изменить закон о прокатных удостоверениях

Режиссер «Смерти Сталина» — об отмене российского проката комедии

Ианнуччи намерен добиться показа картины в России

Режиссер «Смерти Сталина» — об отмене российского проката комедии

Фильм про Паддингтона выйдет в прокат 20 января

В Минкультуры пришли к консенсусу

Фильм про Паддингтона выйдет в прокат 20 января

Минкульт отложил премьеру «Приключений Паддингтона 2»

Картина получила прокатное удостоверение с датой 1 февраля

Минкульт отложил премьеру «Приключений Паддингтона 2»

Законопроект Минкультуры угрожает кинофестивалям

Для показа фильмов нужно будет получать прокатное удостоверение

Законопроект Минкультуры угрожает кинофестивалям

Прокатчика картины «Движение вверх» обвинили в шантаже

Причина — новый договор с кинотеатрами

Прокатчика картины «Движение вверх» обвинили в шантаже

Фильм «Снеговик» не покажут в киносетях «Синема парк» и «Формула кино»

Причина в конфликте Universal и «Рамблер/Кассы»

Фильм «Снеговик» не покажут в киносетях «Синема парк» и «Формула кино»

В Москве открылось деловое пространство с киберкапсулами и Wi-Fi-фонарями

Здесь также установили интерактивные стены, умные столы и станцию проката самокатов

В Москве открылось деловое пространство с киберкапсулами и Wi-Fi-фонарями

Минкультуры передумало увеличивать стоимость прокатного удостоверения для иностранных фильмов

По мнению главы ведомства Владимира Мединского, «более справедливой» является французская модель

Минкультуры передумало увеличивать стоимость прокатного удостоверения для иностранных фильмов

Минкультуры запросило копию фильма «Смерть Сталина» до его выхода в прокат

В ведомстве рассматривают возможность лишения картины прокатного удостоверения

Минкультуры запросило копию фильма «Смерть Сталина» до его выхода в прокат

Вторая волна эвакуаций, отказ от проката «Матильды» и количество денег для счастья

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Вторая волна эвакуаций, отказ от проката «Матильды» и количество денег для счастья

Новое приложение VeloBike

Об этом сообщается на официальном сайте мэрии

Новое приложение VeloBike

Онлайн-кинотеатры пожаловались на новый закон об обязательном приобретении прокатных удостоверений

По мнению представителей отрасли, он только поддержит пиратство и нанесет непоправимый ущерб онлайн-кинотеатрам

Онлайн-кинотеатры пожаловались на новый закон об обязательном приобретении прокатных удостоверений

В «Сокольниках» заработает межпарковый велопрокат

Этот проект будет работать до 1 ноября

В «Сокольниках» заработает межпарковый велопрокат

В Москве к 2019 году расширят сеть велопроката

Число велосипедов на пунктах проката в Москве к 2019 году составит более 4,6 тысячи единиц

В Москве к 2019 году расширят сеть велопроката

В Москве начал работать прокат электровелосипедов

Для аренды доступны 60 средств передвижения

В Москве начал работать прокат электровелосипедов

В московском прокате появятся 150 электровелосипедов

Арендовать электрические велобайки можно будет в трёх пунктах проката

В московском прокате появятся 150 электровелосипедов

В Москве заработал онлайн-путеводитель по магазинам, кафе и услугам

В нём москвичи смогут увидеть информацию о магазинах, парикмахерских и точках проката

В Москве заработал онлайн-путеводитель по магазинам, кафе и услугам

Запретить показ турецких фильмов и сериалов

С такой инициативой выступает комиссия по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы

Запретить показ турецких фильмов и сериалов

Мединский пообещал выложить фильм «Номер 44» в интернет

Чиновник заявил, что изъятый из российского проката американский фильм «будет возможен к просмотру»

Мединский пообещал выложить фильм «Номер 44» в интернет

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