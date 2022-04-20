Минкульт отказал в прокате фильму «Искушение» Верховена. Он рассказывает о монахине-лесбиянке
Отрегулировать правила передвижения на электросамокатах в парках. Например, запретить разгоняться там свыше 15 км/ч
Кинотеатры скоро откроются, но драмы показывать не будут до зимы
Власти считают, зрители пока не готовы к тяжелым картинам
«Яндекс.Станцию» предлагают взять на тест-драйв
Платить за это не нужно, но в компании ожидают, что за тестированием последует покупка
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории (обновлено)
Картину снял режиссер «Текста»
Минкультуры частично отказало фильму «Дау» Ильи Хржановского в прокате
В четырех эпизодах нашли «материалы, пропагандирующие порнографию»
В российский прокат впервые выйдет «Побег из Шоушенка» — лучшее кино всех времен, по версии зрителей
Фильм покажут в оригинале с субтитрами!
ЦДК выпустит в прокат фильм о безумии Босха, Дали и Мунка
Премьера картины пройдет в Инженерном корпусе Третьяковской галереи
Новый «Король Лев» стал самым кассовым мультфильмом в истории
Сборы составили 1,3 миллиарда долларов
В Москве запустят еще один прокат самокатов — ToGo
Аренда доступна в центре Москвы и даже в Коммунарке
За пределами МКАД появился первый прокат самокатов
Станции проката открылись в Северном Бутове
Элтон Джон и создатели «Рокетмена» осудили прокатчика «Централ Партнершип» за цензуру
Компания вырезала из картины сцены с однополым сексом и наркотиками
Минкультуры отложило премьеру фильма «По воле божьей» о совращении в церкви. Его покажут после Пасхи
Показы должны были начаться в четверг, 25 апреля
В Москве открылся прокат электросамокатов «Делисамокат»
Теперь оставлять транспорт можно на городских велопарковках
Станции велопроката появятся еще в 12 районах Москвы
Парк пополнят новые велосипеды, электроскутеры и электросамокаты
Российский мультфильм «Гурвинек» провалился в прокате. Его бойкотировали кинотеатры (обновлено)
Крупные киносети впервые устроили протест против действий Минкультуры
Владимир Мединский — об уничтожении российского кино «всемирной машиной Голливуда»
Министр культуры возмутился монополией «Фантастических тварей»
Disney покажет в День Победы фильм об афганской войне
При этом в конце апреля студия планирует представить новых «Мстителей», с прокатом которых раньше возникали проблемы
В саду имени Баумана открылась самая большая площадка для лазертага
Играть можно на всей территории парка
Фильму «Хантер Киллер» о спасении президента России выдали прокатное удостоверение
Изначально показы должны были начаться 1 ноября
В июне запустится третий каршеринг электросамокатов «Самокат Шеринг»
Минута аренды начинается от двух рублей
На время ЧМ увеличат время бесплатного проката велосипедов
А по всему городу установят больше станций проката
Заммэра Москвы рассказал о новинках и перспективах городского транспорта
Беспилотные электробусы, персонифицированная «Тройка» и каршеринг самокатов
Фильм «Лед» поставил рекорд по сборам в первый день проката
Картина превзошла рекорд фильма «Вий»
Минкультуры отказалось наказывать кинотеатр «Пионер» за показ «Смерти Сталина»
Ведомство отозвало иск против кинотеатра
«Тоня против всех», «Три билборда», «Селфи» и «Короче» Короткие рецензии на главные новинки кинопроката
СПЧ — о неприкрытой цензуре при запрете «Смерти Сталина»
В Совете по правам человека считают, что в картине нет признаков экстремизма
«КиноСоюз» пообещал подать в суд на Минкультуры
Он также назвал прокатные удостоверения инструментом цензуры
Изменить закон о прокатных удостоверениях
Поводом для отзыва прокатного удостоверения должно быть экспертное заключение
Режиссер «Смерти Сталина» — об отмене российского проката комедии
Ианнуччи намерен добиться показа картины в России
Минкульт отложил премьеру «Приключений Паддингтона 2»
Картина получила прокатное удостоверение с датой 1 февраля
Законопроект Минкультуры угрожает кинофестивалям
Для показа фильмов нужно будет получать прокатное удостоверение
Фильм «Снеговик» не покажут в киносетях «Синема парк» и «Формула кино»
Причина в конфликте Universal и «Рамблер/Кассы»
В Москве открылось деловое пространство с киберкапсулами и Wi-Fi-фонарями
Здесь также установили интерактивные стены, умные столы и станцию проката самокатов
Минкультуры передумало увеличивать стоимость прокатного удостоверения для иностранных фильмов
По мнению главы ведомства Владимира Мединского, «более справедливой» является французская модель
Минкультуры запросило копию фильма «Смерть Сталина» до его выхода в прокат
В ведомстве рассматривают возможность лишения картины прокатного удостоверения
Вторая волна эвакуаций, отказ от проката «Матильды» и количество денег для счастья
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Онлайн-кинотеатры пожаловались на новый закон об обязательном приобретении прокатных удостоверений
По мнению представителей отрасли, он только поддержит пиратство и нанесет непоправимый ущерб онлайн-кинотеатрам
В «Сокольниках» заработает межпарковый велопрокат
Этот проект будет работать до 1 ноября
В Москве к 2019 году расширят сеть велопроката
Число велосипедов на пунктах проката в Москве к 2019 году составит более 4,6 тысячи единиц
В Москве начал работать прокат электровелосипедов
Для аренды доступны 60 средств передвижения
В московском прокате появятся 150 электровелосипедов
Арендовать электрические велобайки можно будет в трёх пунктах проката
В Москве заработал онлайн-путеводитель по магазинам, кафе и услугам
В нём москвичи смогут увидеть информацию о магазинах, парикмахерских и точках проката
Запретить показ турецких фильмов и сериалов
С такой инициативой выступает комиссия по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы
Мединский пообещал выложить фильм «Номер 44» в интернет
Чиновник заявил, что изъятый из российского проката американский фильм «будет возможен к просмотру»