Где купить чай «Пуэр» О китайском чае «пуэр» я впервые узнала совсем недавно из какого-то сетевого материала о «гонке пуэров» – якобы, благодаря тонкостям технологии приготовления этот чай – как коньяк – чем старше, тем дороже. И мир на эту тему сошел с ума: граждане по всему белому свету охотятся, коллекционируют и сколачивают состояния. Потом подруга как-то упомянула пуэр в разрезе того, что пьет, и цвет...