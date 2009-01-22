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Алексей Остудин о закрытии «Пурпурного легиона»

Музыкальный журналист Алексей Остудин вспоминает, что значил закрывшийся магазин «Пурпурный легион».

Алексей Остудин о закрытии «Пурпурного легиона»

Музыкальный магазин «Пурпурный легион» закрылся

Причиной закрытия магазина мог стать непродуманный менеджмент

Музыкальный магазин «Пурпурный легион» закрылся

I LOVE WAX! ОБЗОР МАГАЗИНОВ ВИНИЛА В ПЕТЕРБУРГЕ В неравном бою форматов старый добрый винил (или новый добрый винил) окончательно победил эти маленькие забавные пластиковые кружочки с их 44100 киллагерцами, что признали последовательно аудиофилы, диджеи, подружки диджеев, просто меломаны и различные комбинации этих типажей между собой. Не станем углубляться в очередные дифирамбы звучанию, мастерингу, ремастерингу или чудесам...

I LOVE WAX! ОБЗОР МАГАЗИНОВ ВИНИЛА В ПЕТЕРБУРГЕ