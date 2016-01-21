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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Бар в помещении «Техникума», сэндвичи от мишленовского шефа и долгожданное открытие Eataly
Бар в помещении «Техникума», сэндвичи от мишленовского шефа и долгожданное открытие Eataly Рассказываем о новых ресторанах, барах и магазинах Москвы
Бар в помещении «Техникума», сэндвичи от мишленовского шефа и долгожданное открытие Eataly

Бар в помещении «Техникума», сэндвичи от мишленовского шефа и долгожданное открытие Eataly
Рассказываем о новых ресторанах, барах и магазинах Москвы

На Пушечной открылся круглосуточный бар «Никель»

В заведении можно найти коктейли с сахарной ватой и попкорном

На Пушечной открылся круглосуточный бар «Никель»

Бывший гитарный техник Земфиры возглавил кухню «Мастерской» и сменил меню

На разработку меню повар потратил около двух недель и перепробовал, как говорят в баре, две тонны продуктов

Бывший гитарный техник Земфиры возглавил кухню «Мастерской» и сменил меню