Где провести вечер пятницы и не только Чем ближе конец рабочей недели, тем активнее бьется сердце в предвкушении долгожданного отдыха! Ведь впереди выходные и, конечно же, пятничный вечер!! И вроде бы конец недели, ты должен быть уставший, хотеть спать (ведь за неделю столько переделано!), а ты спешишь поскорее разделаться с последними делами и пуститься во все тяжкие – пойти в клуб, поехать за город или встретиться с...