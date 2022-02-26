Телеканалу «Пятница» вернули иск против критиков программы «Ревизорро»
Канал планирует подать заявление повторно, указав все недостающие данные
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Рекламу телеканала «Пятница» запретили из-за использования языка «падонкаф»
Оказалось, что телеканал зашёл слишком далеко в попытках срифмовать содержание рекламных сообщений с собственным названием
Где провести вечер пятницы и не только Чем ближе конец рабочей недели, тем активнее бьется сердце в предвкушении долгожданного отдыха! Ведь впереди выходные и, конечно же, пятничный вечер!! И вроде бы конец недели, ты должен быть уставший, хотеть спать (ведь за неделю столько переделано!), а ты спешишь поскорее разделаться с последними делами и пуститься во все тяжкие – пойти в клуб, поехать за город или встретиться с...