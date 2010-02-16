Телеканалу «Пятница» вернули иск против критиков программы «Ревизорро»
Канал планирует подать заявление повторно, указав все недостающие данные
Телеканалу «Пятница» вернули иск против критиков программы «Ревизорро» Канал планирует подать заявление повторно, указав все недостающие данные
Основатель Comedy Club возглавит развлекательные каналы «Газпром-медиа»
Общий оборот новой бизнес-структуры составит более 20 миллиардов рублей в год
Основатель Comedy Club возглавит развлекательные каналы «Газпром-медиа» Общий оборот новой бизнес-структуры составит более 20 миллиардов рублей в год
Соцсеть для алкоголиков, стартап-акселератор «Яндекса» и будущее Twitter
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Соцсеть для алкоголиков, стартап-акселератор «Яндекса» и будущее Twitter Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Рекламу телеканала «Пятница» запретили из-за использования языка «падонкаф»
Оказалось, что телеканал зашёл слишком далеко в попытках срифмовать содержание рекламных сообщений с собственным названием
Рекламу телеканала «Пятница» запретили из-за использования языка «падонкаф» Оказалось, что телеканал зашёл слишком далеко в попытках срифмовать содержание рекламных сообщений с собственным названием
Где провести вечер пятницы и не только Чем ближе конец рабочей недели, тем активнее бьется сердце в предвкушении долгожданного отдыха! Ведь впереди выходные и, конечно же, пятничный вечер!! И вроде бы конец недели, ты должен быть уставший, хотеть спать (ведь за неделю столько переделано!), а ты спешишь поскорее разделаться с последними делами и пуститься во все тяжкие – пойти в клуб, поехать за город или встретиться с...