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Искусство
«Быт обычных людей»: Как жанр «Нового пейзажа» показывает Россию
Фотографы против эстетики захолустья
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Искусство
«Быт обычных людей»: Как жанр «Нового пейзажа» показывает Россию
Фотографы против эстетики захолустья
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