вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Театр

«Яндекс.Афиша» проведет акцию на билеты в Международный день театра

Билеты на спектакли можно будет купить на 90 % дешевле

0
«Яндекс.Афиша» проведет акцию на билеты в Международный день театра
Театр

«Яндекс.Афиша» проведет акцию на билеты в Международный день театра Билеты на спектакли можно будет купить на 90 % дешевле

Насколько отличаются цены на концерты в России и за границей
Финансы
Насколько отличаются цены на концерты в России и за границейThe Village сравнил, какую сумму придётся выложить в Москве и в других городах мира, чтобы услышать известные группы вживую
13
Насколько отличаются цены на концерты в России и за границей
Финансы

Насколько отличаются цены на концерты в России и за границей The Village сравнил, какую сумму придётся выложить в Москве и в других городах мира, чтобы услышать известные группы вживую

Как найти хороших продавцов
Менеджмент
Как найти хороших продавцовThe Village узнал у представителей российских компаний, как им удаётся заполучить в свои ряды хороших специалистов по продажам
14
Как найти хороших продавцов
Менеджмент

Как найти хороших продавцов The Village узнал у представителей российских компаний, как им удаётся заполучить в свои ряды хороших специалистов по продажам

Radario: Софт для продажи билетов без посредников
Сделал сам
Radario: Софт для продажи билетов без посредниковСергей Сучков изучил рынок мероприятий изнутри и понял, чего на нём не хватает больше всего.
31
Radario: Софт для продажи билетов без посредников
Сделал сам

Radario: Софт для продажи билетов без посредников Сергей Сучков изучил рынок мероприятий изнутри и понял, чего на нём не хватает больше всего.

Новости

Интернет-проект Radario привлёк $1,2 млн инвестиций

Полученные средства направят на расширение сети дистрибуции и улучшение мобильных сервисов

0
Новости

Интернет-проект Radario привлёк $1,2 млн инвестиций Полученные средства направят на расширение сети дистрибуции и улучшение мобильных сервисов