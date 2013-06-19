Театр
«Яндекс.Афиша» проведет акцию на билеты в Международный день театра
Билеты на спектакли можно будет купить на 90 % дешевле
Театр
«Яндекс.Афиша» проведет акцию на билеты в Международный день театра Билеты на спектакли можно будет купить на 90 % дешевле
Финансы
Насколько отличаются цены на концерты в России и за границейThe Village сравнил, какую сумму придётся выложить в Москве и в других городах мира, чтобы услышать известные группы вживую
Финансы
Насколько отличаются цены на концерты в России и за границей The Village сравнил, какую сумму придётся выложить в Москве и в других городах мира, чтобы услышать известные группы вживую
Менеджмент
Как найти хороших продавцовThe Village узнал у представителей российских компаний, как им удаётся заполучить в свои ряды хороших специалистов по продажам
Менеджмент
Как найти хороших продавцов The Village узнал у представителей российских компаний, как им удаётся заполучить в свои ряды хороших специалистов по продажам
Сделал сам
Radario: Софт для продажи билетов без посредниковСергей Сучков изучил рынок мероприятий изнутри и понял, чего на нём не хватает больше всего.
Сделал сам
Radario: Софт для продажи билетов без посредников Сергей Сучков изучил рынок мероприятий изнутри и понял, чего на нём не хватает больше всего.
Новости
Интернет-проект Radario привлёк $1,2 млн инвестиций
Полученные средства направят на расширение сети дистрибуции и улучшение мобильных сервисов
Новости