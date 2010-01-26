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55 главных предметов последних десяти лет
СПЕЦПРОЕКТ
55 главных предметов последних десяти лет Самые важные предметы и события 2007–2017 годов в культуре, технологиях и жизни города
55 главных предметов последних десяти лет
СПЕЦПРОЕКТ

55 главных предметов последних десяти лет
Самые важные предметы и события 2007–2017 годов в культуре, технологиях и жизни города

Влияние ИИ на общество, Telegram-банк и 3D-печать сетчатки глаза

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Влияние ИИ на общество, Telegram-банк и 3D-печать сетчатки глаза
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Черный дым российской дипломатии, блокировка «ВКонтакте» в Индии и новый клип Radiohead
Черный дым российской дипломатии, блокировка «ВКонтакте» в Индии и новый клип Radiohead Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Черный дым российской дипломатии, блокировка «ВКонтакте» в Индии и новый клип Radiohead

Черный дым российской дипломатии, блокировка «ВКонтакте» в Индии и новый клип Radiohead
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

Почему музыканты выпускают альбомы без предупреждения?
Почему музыканты выпускают альбомы без предупреждения? Критики и представитель группы лейблов — о том, зачем Бейонсе, Кендрик и Джеймс Блейк выпускают альбомы-сюрпризы
Почему музыканты выпускают альбомы без предупреждения?

Почему музыканты выпускают альбомы без предупреждения?
Критики и представитель группы лейблов — о том, зачем Бейонсе, Кендрик и Джеймс Блейк выпускают альбомы-сюрпризы

«A Moon Shaped Pool»: Что не так с новым альбомом Radiohead

«A Moon Shaped Pool»: Что не так с новым альбомом RadioheadАртём Макарский — о том, почему группа Тома Йорка записала самый обычный альбом, но это не основная её проблема

«A Moon Shaped Pool»: Что не так с новым альбомом Radiohead

«A Moon Shaped Pool»: Что не так с новым альбомом Radiohead
Артём Макарский — о том, почему группа Тома Йорка записала самый обычный альбом, но это не основная её проблема

Once Upon a Time in Brooklyn Мне понадобилось полтора года, что бы систематизировать в своем сознании все произошедшее там, отобразить и углубиться в это субъективно-познавательное повествование, содержащее полезные факты. Эта история по-настоящему перевернула мою жизнь и заставила поверить в чудеса.

Once Upon a Time in Brooklyn
Мне понадобилось полтора года, что бы систематизировать в своем сознании все произошедшее там, отобразить и углубиться в это субъективно-познавательное повествование, содержащее полезные факты. Эта история по-настоящему перевернула мою жизнь и заставила поверить в чудеса.