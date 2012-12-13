Менеджмент
Шпионские истории: Как правильно наблюдать за конкурентамиСоздательница сервиса доставки продуктов «Радость приготовления» Ирина Назарова рассказывает, как полезно наблюдать за успешными коллегами по цеху.
Менеджмент
Шпионские истории: Как правильно наблюдать за конкурентами Создательница сервиса доставки продуктов «Радость приготовления» Ирина Назарова рассказывает, как полезно наблюдать за успешными коллегами по цеху.
Hopes & Fears
Гости из будущего: 5 новогодних писем предпринимателей самим себеH&F попросил пятерых бизнесменов написать письмо себе из прошлого, предостерегая от опасностей, с которыми они столкнулись в уходящем году.
Hopes & Fears
Гости из будущего: 5 новогодних писем предпринимателей самим себе H&F попросил пятерых бизнесменов написать письмо себе из прошлого, предостерегая от опасностей, с которыми они столкнулись в уходящем году.
Сделал сам
Лёгкая пища: Как Easy Meal продаёт диетическую едуВадим Малкин управляет бизнесом в Москве из Лондона. Дистанционно руководить стартапом — сложная задача, но проект Малкина зарабатывает по 3,5 млн рублей в месяц.
Сделал сам
Лёгкая пища: Как Easy Meal продаёт диетическую еду Вадим Малкин управляет бизнесом в Москве из Лондона. Дистанционно руководить стартапом — сложная задача, но проект Малкина зарабатывает по 3,5 млн рублей в месяц.
Эксперимент
Ирина Назарова, «Радость приготовления»: Что я поняла, пока поднимала инвестицииИрина Назарова рассказывает, как её кулинарный проект «Радость приготовления» нашёл инвестора, и даёт советы, какие деньги искать стартапу и почему.
Эксперимент
Ирина Назарова, «Радость приготовления»: Что я поняла, пока поднимала инвестиции Ирина Назарова рассказывает, как её кулинарный проект «Радость приготовления» нашёл инвестора, и даёт советы, какие деньги искать стартапу и почему.
Сделал сам
«Радость приготовления»: Cервис для занятых кулинаровИрина Назарова поняла, что оптимизировать процесс готовки можно, исключив поход по магазинам и поиск рецептов, и стала зарабатывать на этом.
Сделал сам