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Шпионские истории: Как правильно наблюдать за конкурентами
Менеджмент
Шпионские истории: Как правильно наблюдать за конкурентамиСоздательница сервиса доставки продуктов «Радость приготовления» Ирина Назарова рассказывает, как полезно наблюдать за успешными коллегами по цеху.
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Шпионские истории: Как правильно наблюдать за конкурентами
Менеджмент

Шпионские истории: Как правильно наблюдать за конкурентами Создательница сервиса доставки продуктов «Радость приготовления» Ирина Назарова рассказывает, как полезно наблюдать за успешными коллегами по цеху.

Гости из будущего: 5 новогодних писем предпринимателей самим себе
Hopes & Fears
Гости из будущего: 5 новогодних писем предпринимателей самим себеH&F попросил пятерых бизнесменов написать письмо себе из прошлого, предостерегая от опасностей, с которыми они столкнулись в уходящем году.
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Гости из будущего: 5 новогодних писем предпринимателей самим себе
Hopes & Fears

Гости из будущего: 5 новогодних писем предпринимателей самим себе H&F попросил пятерых бизнесменов написать письмо себе из прошлого, предостерегая от опасностей, с которыми они столкнулись в уходящем году.

Лёгкая пища: Как Easy Meal продаёт диетическую еду
Сделал сам
Лёгкая пища: Как Easy Meal продаёт диетическую едуВадим Малкин управляет бизнесом в Москве из Лондона. Дистанционно руководить стартапом — сложная задача, но проект Малкина зарабатывает по 3,5 млн рублей в месяц.
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Лёгкая пища: Как Easy Meal продаёт диетическую еду
Сделал сам

Лёгкая пища: Как Easy Meal продаёт диетическую еду Вадим Малкин управляет бизнесом в Москве из Лондона. Дистанционно руководить стартапом — сложная задача, но проект Малкина зарабатывает по 3,5 млн рублей в месяц.

Ирина Назарова, «Радость приготовления»: Что я поняла, пока поднимала инвестиции
Эксперимент
Ирина Назарова, «Радость приготовления»: Что я поняла, пока поднимала инвестицииИрина Назарова рассказывает, как её кулинарный проект «Радость приготовления» нашёл инвестора, и даёт советы, какие деньги искать стартапу и почему.
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Ирина Назарова, «Радость приготовления»: Что я поняла, пока поднимала инвестиции
Эксперимент

Ирина Назарова, «Радость приготовления»: Что я поняла, пока поднимала инвестиции Ирина Назарова рассказывает, как её кулинарный проект «Радость приготовления» нашёл инвестора, и даёт советы, какие деньги искать стартапу и почему.

«Радость приготовления»: Cервис для занятых кулинаров
Сделал сам
«Радость приготовления»: Cервис для занятых кулинаровИрина Назарова поняла, что оптимизировать процесс готовки можно, исключив поход по магазинам и поиск рецептов, и стала зарабатывать на этом.
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«Радость приготовления»: Cервис для занятых кулинаров
Сделал сам

«Радость приготовления»: Cервис для занятых кулинаров Ирина Назарова поняла, что оптимизировать процесс готовки можно, исключив поход по магазинам и поиск рецептов, и стала зарабатывать на этом.