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Новости

Японская Rakuten приобрела мессенджер Viber за $900 млн

С помощью приложения компания намерена увеличить охват аудитории до 500 млн человек

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Новости

Японская Rakuten приобрела мессенджер Viber за $900 млн С помощью приложения компания намерена увеличить охват аудитории до 500 млн человек

Хироси Микитани «Маркетплейс 3.0»
Кейсы
Хироси Микитани «Маркетплейс 3.0»H&F прочитал книгу основателя Rakuten Хироси Микитани и узнал, как ему удалось построить с нуля глобальную компанию.
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Хироси Микитани «Маркетплейс 3.0»
Кейсы

Хироси Микитани «Маркетплейс 3.0» H&F прочитал книгу основателя Rakuten Хироси Микитани и узнал, как ему удалось построить с нуля глобальную компанию.

Успех дня
«Яндекс» вошёл в пятёрку наиболее быстро растущих интернет-компаний мираЗа последний год стоимость акций компании выросла на 65%
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Успех дня

«Яндекс» вошёл в пятёрку наиболее быстро растущих интернет-компаний мира За последний год стоимость акций компании выросла на 65%

Новости

Pinterest вышел из очередного раунда инвестирования с $30 млн

Социальная сеть подняла денег от фонда SV Angel

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Новости

Pinterest вышел из очередного раунда инвестирования с $30 млн Социальная сеть подняла денег от фонда SV Angel