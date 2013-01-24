Новости
Японская Rakuten приобрела мессенджер Viber за $900 млн
С помощью приложения компания намерена увеличить охват аудитории до 500 млн человек
Новости
Японская Rakuten приобрела мессенджер Viber за $900 млн С помощью приложения компания намерена увеличить охват аудитории до 500 млн человек
Кейсы
Хироси Микитани «Маркетплейс 3.0»H&F прочитал книгу основателя Rakuten Хироси Микитани и узнал, как ему удалось построить с нуля глобальную компанию.
Кейсы
Хироси Микитани «Маркетплейс 3.0» H&F прочитал книгу основателя Rakuten Хироси Микитани и узнал, как ему удалось построить с нуля глобальную компанию.
Успех дня
«Яндекс» вошёл в пятёрку наиболее быстро растущих интернет-компаний мираЗа последний год стоимость акций компании выросла на 65%
Успех дня
«Яндекс» вошёл в пятёрку наиболее быстро растущих интернет-компаний мира За последний год стоимость акций компании выросла на 65%
Новости
Pinterest вышел из очередного раунда инвестирования с $30 млн
Социальная сеть подняла денег от фонда SV Angel
Новости