В центре Москвы пройдет ралли ретроавтомобилей
Машины до 1979 года выпуска проедут около 80 километров по зашифрованному маршруту
В Москве состоится ралли на ретромобилях «Ночная Москва»
На мероприятии будет действовать дресс-код для участников
В центре Москвы 7, 8 и 9 июля перекроют несколько дорог
Перекрытия связаны с проведением велопарада, ралли и религиозного мероприятия
В Москве 8 июля ограничат движение из-за ралли
Участники ралли «Шёлковый путь» проедут от Москвы до Пекина
На Петровке перекроют движение в связи с проведением автомобильного ралли
Нельзя будет проехать от Дмитровского переулка до Театрального проезда
Jim Beam & Harley Davidson: легенды дорог! Этим летом с 18 по 20 июня по Золотому Кольцу с ураганным ревом пронеслась впечатляющая колонна из мотоциклов Harley Davidson. Российские города приняли около 100 участников традиционного Международного Ралли Harley Davidson «Суздаль 2010», организованного Harley Davidson Club. Главный байкерский напиток Jim Beam поддержал движение, предоставив участникам пробега легендарный бурбон и...