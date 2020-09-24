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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Москве пройдет ралли классических автомобилей
24 сентября 2020

В Москве пройдет ралли классических автомобилей

В центре Москвы пройдет ралли ретроавтомобилей

Машины до 1979 года выпуска проедут около 80 километров по зашифрованному маршруту

В центре Москвы пройдет ралли ретроавтомобилей

В Москве состоится ралли на ретромобилях «Ночная Москва»

На мероприятии будет действовать дресс-код для участников

В Москве состоится ралли на ретромобилях «Ночная Москва»

В центре Москвы 7, 8 и 9 июля перекроют несколько дорог

Перекрытия связаны с проведением велопарада, ралли и религиозного мероприятия

В центре Москвы 7, 8 и 9 июля перекроют несколько дорог

В Москве 8 июля ограничат движение из-за ралли

Участники ралли «Шёлковый путь» проедут от Москвы до Пекина

В Москве 8 июля ограничат движение из-за ралли

На Петровке перекроют движение в связи с проведением автомобильного ралли

Нельзя будет проехать от Дмитровского переулка до Театрального проезда

На Петровке перекроют движение в связи с проведением автомобильного ралли

Jim Beam & Harley Davidson: легенды дорог! Этим летом с 18 по 20 июня по Золотому Кольцу с ураганным ревом пронеслась впечатляющая колонна из мотоциклов Harley Davidson. Российские города приняли около 100 участников традиционного Международного Ралли Harley Davidson «Суздаль 2010», организованного Harley Davidson Club. Главный байкерский напиток Jim Beam поддержал движение, предоставив участникам пробега легендарный бурбон и...

Jim Beam & Harley Davidson: легенды дорог!