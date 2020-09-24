Jim Beam & Harley Davidson: легенды дорог! Этим летом с 18 по 20 июня по Золотому Кольцу с ураганным ревом пронеслась впечатляющая колонна из мотоциклов Harley Davidson. Российские города приняли около 100 участников традиционного Международного Ралли Harley Davidson «Суздаль 2010», организованного Harley Davidson Club. Главный байкерский напиток Jim Beam поддержал движение, предоставив участникам пробега легендарный бурбон и...