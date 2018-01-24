InLiberty организует благотворительную ярмарку с елочным базаром
Если не хотите выбирать подарки, приходите на образовательную программу
InLiberty организует благотворительную ярмарку с елочным базаром Если не хотите выбирать подарки, приходите на образовательную программу
В Москве бесплатно покажут новое кино о современности Фестиваль Now пройдет в эти выходные
InLiberty запустит курсы о смерти и справедливости, а еще устроит интеллектуальный спиддейтинг
Также в ноябре можно узнать, как защищать свое мнение и принимать рациональные решения
InLiberty запустит курсы о смерти и справедливости, а еще устроит интеллектуальный спиддейтинг Также в ноябре можно узнать, как защищать свое мнение и принимать рациональные решения
Рубашки и скейтборды в коллаборации «Рассвета» и Пушкинского музея
Капсулу выпустили к выставке Щукина
Рубашки и скейтборды в коллаборации «Рассвета» и Пушкинского музея Капсулу выпустили к выставке Щукина
InLiberty приглашает на открытые записи известных подкастов
Слушатели могут познакомиться с авторами подкастов Wonderzine, «Так вышло» и «Полка»
InLiberty приглашает на открытые записи известных подкастов Слушатели могут познакомиться с авторами подкастов Wonderzine, «Так вышло» и «Полка»
Команда марки «Рассвет» откроет скейтшоп в районе Арбата
Проект готовят совместно с магазином Kixbox
Команда марки «Рассвет» откроет скейтшоп в районе Арбата Проект готовят совместно с магазином Kixbox
InLiberty открывает цикл публичных дискуссий «Великие споры»
Во время шести встреч эксперты рассмотрят вопросы, на которые нет однозначного ответа
InLiberty открывает цикл публичных дискуссий «Великие споры» Во время шести встреч эксперты рассмотрят вопросы, на которые нет однозначного ответа
На бывшем заводе «Рассвет» откроется образовательная площадка InLiberty
Здесь организуют ежедневные дискуссии и образовательные курсы