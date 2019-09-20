«Митлесс»: Как бывшие следователь и оперативник Госнаркоконтроля запустили в Петербурге производство растительного мяса
«Митлесс»: Как бывшие следователь и оперативник Госнаркоконтроля запустили в Петербурге производство растительного мяса
«Постсосиска» из растительного мяса в «Теремке» Новое блюдо стоит 359 рублей
В бургерных «Ракета» появились хот-доги с сосисками из искусственного мяса
Продукт Beyond Sausage впервые представлен в России
В бургерных «Ракета» появились хот-доги с сосисками из искусственного мяса Продукт Beyond Sausage впервые представлен в России
«Азбука вкуса» начнет продавать искусственное мясо Beyond Meat. По 3,3 тысячи за килограмм
Пока там появятся только котлеты для бургеров
«Азбука вкуса» начнет продавать искусственное мясо Beyond Meat. По 3,3 тысячи за килограмм Пока там появятся только котлеты для бургеров
Pizza Hut начала готовить пиццу с растительным мясом. Оно появится и в меню «Теремка» (обновлено)
Попробовать новую пиццу можно в двух ресторанах сети в Москве и Петербурге