Пользователи соцсетей — о рае при Путине The Village собрал шутки из интернета
Фильмы недели: «Элизиум», «Рай: Надежда», «Власть убеждений» Фантастический Мэтт Деймон, драма первой любви в лагере для толстых и нежеланное дитя Кристофера Уокена — Милослав Чемоданов посмотрел новинки проката.
Фильмы недели: «Элизиум», «Рай: Надежда», «Власть убеждений» Фантастический Мэтт Деймон, драма первой любви в лагере для толстых и нежеланное дитя Кристофера Уокена — Милослав Чемоданов посмотрел новинки проката.
В Москве снесут клуб «Рай» Снос старых зданий на «Красном Октябре» начнётся уже в конце 2012 года, и первым с острова уйдёт клуб «Рай».