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Пользователи соцсетей — о рае при Путине

The Village собрал шутки из интернета

Пользователи соцсетей — о рае при Путине
The Village собрал шутки из интернета

Фильмы недели: «Элизиум», «Рай: Надежда», «Власть убеждений»
Фильмы недели: «Элизиум», «Рай: Надежда», «Власть убеждений» Фантастический Мэтт Деймон, драма первой любви в лагере для толстых и нежеланное дитя Кристофера Уокена — Милослав Чемоданов посмотрел новинки проката.
Фильмы недели: «Элизиум», «Рай: Надежда», «Власть убеждений»

Фильмы недели: «Элизиум», «Рай: Надежда», «Власть убеждений»
Фантастический Мэтт Деймон, драма первой любви в лагере для толстых и нежеланное дитя Кристофера Уокена — Милослав Чемоданов посмотрел новинки проката.

В Москве снесут клуб «Рай» Снос старых зданий на «Красном Октябре» начнётся уже в конце 2012 года, и первым с острова уйдёт клуб «Рай».

В Москве снесут клуб «Рай»
Снос старых зданий на «Красном Октябре» начнётся уже в конце 2012 года, и первым с острова уйдёт клуб «Рай».