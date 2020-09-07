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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Исследование
7 сентября 2020

В каких районах Москвы чаще нанимают репетиторов, тренеров и музыкантов

Самые опасные районы Москвы

Осторожнее с Северным Измайловом

Самые опасные районы Москвы

В каких районах хотят жить и живут москвичи

И сколько там стоит жилье

В каких районах хотят жить и живут москвичи

Самые комфортные для жизни районы Москвы, по мнению самих горожан

Районы-лидеры расположены на северо-западе Москвы

Самые комфортные для жизни районы Москвы, по мнению самих горожан

Тест «Карта москвича»: Какая Москва для тебя?
Тест «Карта москвича»: Какая Москва для тебя? Зонирование города по интересам
Тест «Карта москвича»: Какая Москва для тебя?

Тест «Карта москвича»: Какая Москва для тебя?
Зонирование города по интересам

Москвичи назвали самые криминальные районы города

Составлен рейтинг самых криминальных московских районов на основе сообщений в соцсетях и новостей криминальной хроники.

Москвичи назвали самые криминальные районы города

Прямая речь: Дэвид Эриксон о московских микрорайонах и своей программе на «Стрелке»
Прямая речь: Дэвид Эриксон о московских микрорайонах и своей программе на «Стрелке» The Village запускает новый блог «Горожане как потребители», в котором будет рассказывать, как преподаватели и студенты института «Стрелка» занимаются исследованием микрорайонов Москвы и их жителей.
Прямая речь: Дэвид Эриксон о московских микрорайонах и своей программе на «Стрелке»

Прямая речь: Дэвид Эриксон о московских микрорайонах и своей программе на «Стрелке»
The Village запускает новый блог «Горожане как потребители», в котором будет рассказывать, как преподаватели и студенты института «Стрелка» занимаются исследованием микрорайонов Москвы и их жителей.

High fashion corridors Москвы Бонд-стрит, виа Монтенаполеоне, рю Сан-Оноре, авеню Монтань, Курфюрстендамм - всем хорошо&nbsp; известные районы сосредоточения магазинов luxury. Все эти улицы возникали и застраивались дорогими бутиками различных марок стихийно и постепенно, на протяжении многих десятилетий.

High fashion corridors Москвы