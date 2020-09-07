Прямая речь: Дэвид Эриксон о московских микрорайонах и своей программе на «Стрелке» The Village запускает новый блог «Горожане как потребители», в котором будет рассказывать, как преподаватели и студенты института «Стрелка» занимаются исследованием микрорайонов Москвы и их жителей.