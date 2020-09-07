Самые комфортные для жизни районы Москвы, по мнению самих горожан
Районы-лидеры расположены на северо-западе Москвы
Москвичи назвали самые криминальные районы города
Составлен рейтинг самых криминальных московских районов на основе сообщений в соцсетях и новостей криминальной хроники.
Прямая речь: Дэвид Эриксон о московских микрорайонах и своей программе на «Стрелке» The Village запускает новый блог «Горожане как потребители», в котором будет рассказывать, как преподаватели и студенты института «Стрелка» занимаются исследованием микрорайонов Москвы и их жителей.
Прямая речь: Дэвид Эриксон о московских микрорайонах и своей программе на «Стрелке» The Village запускает новый блог «Горожане как потребители», в котором будет рассказывать, как преподаватели и студенты института «Стрелка» занимаются исследованием микрорайонов Москвы и их жителей.
High fashion corridors Москвы Бонд-стрит, виа Монтенаполеоне, рю Сан-Оноре, авеню Монтань, Курфюрстендамм - всем хорошо известные районы сосредоточения магазинов luxury. Все эти улицы возникали и застраивались дорогими бутиками различных марок стихийно и постепенно, на протяжении многих десятилетий.