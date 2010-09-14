Группа с tattoo: Кто и почему делает татуировки с логотипами своих компаний Гендиректор Acronis Сергей Белоусов недавно похвастался тату с логотипом своей компании. Набивать лого своего «детища» — давний тренд у предпринимателей. H&F вспомнил ещё несколько нательных рисунков.
Группа с tattoo: Кто и почему делает татуировки с логотипами своих компаний Гендиректор Acronis Сергей Белоусов недавно похвастался тату с логотипом своей компании. Набивать лого своего «детища» — давний тренд у предпринимателей. H&F вспомнил ещё несколько нательных рисунков.
Погоня за лайками: Как получить подписчиков в Facebook Сегодня социальные сети позволяют конвертировать посты в реальные покупки. H&F спросил предпринимателя и специалистов в области social media, как привлечь внимание пользователей к своей компании.
Погоня за лайками: Как получить подписчиков в Facebook Сегодня социальные сети позволяют конвертировать посты в реальные покупки. H&F спросил предпринимателя и специалистов в области social media, как привлечь внимание пользователей к своей компании.
6 офисов дизайн–студий: FIRMA, Bang! Bang!, Red Keds, ISO студия, Студия Артемия Лебедева The Village сделал подборку офисов дизайн-студий, в которых побывал за последние два года
Перестройка: бренд города — часть 1 6 московских дизайнеров предложили свое видение бренда города Москвы