Группа с tattoo: Кто и почему делает татуировки с логотипами своих компаний

Гендиректор Acronis Сергей Белоусов недавно похвастался тату с логотипом своей компании. Набивать лого своего «детища» — давний тренд у предпринимателей. H&F вспомнил ещё несколько нательных рисунков.