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Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей за показ запрещенного контента

В поиске доступна треть реестра запрещенных сайтов, недовольны в ведомстве

Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей за показ запрещенного контента
В поиске доступна треть реестра запрещенных сайтов, недовольны в ведомстве

РКН составил на Google протокол за недостаточную фильтрацию запрещенного контента (обновлено)

Компания сократила долю ссылок, исключаемых из поисковой выдачи, отмечали ранее в РКН

РКН составил на Google протокол за недостаточную фильтрацию запрещенного контента (обновлено)
Компания сократила долю ссылок, исключаемых из поисковой выдачи, отмечали ранее в РКН

РАН разработает для РКН систему контроля блокировок сайтов за 20 миллионов

Она позволит следить за поисковиками, прокси-серверами и VPN-сервисами

РАН разработает для РКН систему контроля блокировок сайтов за 20 миллионов
Она позволит следить за поисковиками, прокси-серверами и VPN-сервисами

«Ведомости»: Google удаляет ссылки на запрещенные в России сайты без подключения к реестру РКН

Роскомнадзор ежедневно присылает компании свежий список запрещенных ресурсов

«Ведомости»: Google удаляет ссылки на запрещенные в России сайты без подключения к реестру РКН
Роскомнадзор ежедневно присылает компании свежий список запрещенных ресурсов

Роскомнадзор распорядился заблокировать сотни тысяч IP-адресов Amazon

Это может быть связано с блокировкой Telegram

Роскомнадзор распорядился заблокировать сотни тысяч IP-адресов Amazon
Это может быть связано с блокировкой Telegram

Роскомнадзор признал невостребованность закона о блокировке VPN-сервисов

Власти пока не ограничили доступ ни к одному анонимайзеру

Роскомнадзор признал невостребованность закона о блокировке VPN-сервисов
Власти пока не ограничили доступ ни к одному анонимайзеру

Сколько сайтов заблокировали и внесли в реестр с запрещенной информацией за последние пять лет

Об этом сообщает агентство ТАСС

Сколько сайтов заблокировали и внесли в реестр с запрещенной информацией за последние пять лет
Об этом сообщает агентство ТАСС