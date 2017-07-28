Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей за показ запрещенного контента
В поиске доступна треть реестра запрещенных сайтов, недовольны в ведомстве
Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей за показ запрещенного контента В поиске доступна треть реестра запрещенных сайтов, недовольны в ведомстве
РКН составил на Google протокол за недостаточную фильтрацию запрещенного контента (обновлено)
Компания сократила долю ссылок, исключаемых из поисковой выдачи, отмечали ранее в РКН
РКН составил на Google протокол за недостаточную фильтрацию запрещенного контента (обновлено) Компания сократила долю ссылок, исключаемых из поисковой выдачи, отмечали ранее в РКН
РАН разработает для РКН систему контроля блокировок сайтов за 20 миллионов
Она позволит следить за поисковиками, прокси-серверами и VPN-сервисами
РАН разработает для РКН систему контроля блокировок сайтов за 20 миллионов Она позволит следить за поисковиками, прокси-серверами и VPN-сервисами
«Ведомости»: Google удаляет ссылки на запрещенные в России сайты без подключения к реестру РКН
Роскомнадзор ежедневно присылает компании свежий список запрещенных ресурсов
«Ведомости»: Google удаляет ссылки на запрещенные в России сайты без подключения к реестру РКН Роскомнадзор ежедневно присылает компании свежий список запрещенных ресурсов
Роскомнадзор распорядился заблокировать сотни тысяч IP-адресов Amazon
Это может быть связано с блокировкой Telegram
Роскомнадзор распорядился заблокировать сотни тысяч IP-адресов Amazon Это может быть связано с блокировкой Telegram
Роскомнадзор признал невостребованность закона о блокировке VPN-сервисов
Власти пока не ограничили доступ ни к одному анонимайзеру