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Новости5 июля 2019

РКН составил на Google протокол за недостаточную фильтрацию запрещенного контента (обновлено) Компания сократила долю ссылок, исключаемых из поисковой выдачи, отмечали ранее в РКН

РедакторАлена Дергачева

Обновлено

Роскомнадзор составил на Google административный протокол за недостаточную фильтрацию запрещенного контента. По данным ведомства, компания не удаляет из поисковой выдачи более трети ссылок из российского реестра запрещенной информации.

26 июня, 15:21

В Роскомнадзоре заявили, что готовы оштрафовать Google на 750 тысяч рублей. Об этом заявил глава службы Александр Жаров.

Жаров объяснил, что компания не исполняет закон об удалени из поисковой выдачи ссылок на запрещенную в России информацию. По словам Жарова, в апреле Google удалял из поисковой выдачи 80 % запрещенного контента, но данные на конец мая указывают, что показатель упал до 67,5 %.

При этом в Google удивились возможному штрафу, так как ранее пришли к договоренностям с Роскомнадзором, рассказал представитель компании «МБХ Медиа». Собеседник издания  отметил, что не понимает, откуда ведомство берет такие цифры.

Новый штраф может стать вторым для Google по этой статье — впервые поисковик оштрафовали на 500 тысяч рублей в декабре прошлого года. Оформлять новый штраф начнут в июле, если к этому времени компания не начнет исполнять требования, подчеркнул Жаров.

Кроме того, ФАС заявила, что Google нарушил законодательство, размещая контекстную рекламу по написанию дипломных работ. Служба собирается возбудить административное дело против компании — штраф по нему может составить от 100 до 500 тысяч рублей.

В реестр запрещенной информации, которым заведует РКН, попадают призывы к экстремизму, пропаганда суицидов, порнография, реклама наркотиков и азартных игр без лицензии, а также пиратские сайты. Поисковики обязаны удалять такие ссылки с 2017 года.

Источник: «Ведомости»

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