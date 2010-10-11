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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Отголоски Норильска: Чем опасен разлив нефти в Химках
Отголоски Норильска: Чем опасен разлив нефти в Химках В местном заливе погибли рыбы и утки
Отголоски Норильска: Чем опасен разлив нефти в Химках

Отголоски Норильска: Чем опасен разлив нефти в Химках
В местном заливе погибли рыбы и утки

Что происходит на городских пляжах в эти выходные

Купальный сезон еще не открыт, но это никого не останавливает

Что происходит на городских пляжах в эти выходные

Каким будет новый парк на севере с зонами для медитаций и экотропой

Территории облагородят вдоль реки Чермянка

Каким будет новый парк на севере с зонами для медитаций и экотропой

Как благоустроят набережную с амфитеатром у нового ЖК Aquatoria

В парке сделают амфитеатр для лекций и выставок и обустроят спуск к воде

Как благоустроят набережную с амфитеатром у нового ЖК Aquatoria

Реки Раменка и Сетунь покрылись белой пеной выше человеческого роста

Власти установили там ограждения и собрали пену для анализа

Реки Раменка и Сетунь покрылись белой пеной выше человеческого роста

Участок канала имени Москвы откроют не раньше конца июля (обновлено)

Несколько дней назад над Тушинским тоннелем снова произошла утечка воды

Участок канала имени Москвы откроют не раньше конца июля (обновлено)

На пляже «Левобережный» временно запретили купаться

Вода здесь не соответствует санитарным нормам

На пляже «Левобережный» временно запретили купаться

В водоемах Москвы из-за жары гибнет рыба

Мосводосток опроверг информацию о грязной воде в Москве

В водоемах Москвы из-за жары гибнет рыба

YouDrive запустил аренду катера. Час стоит 5 500 рублей

Кататься можно в светлое время суток, права для управления лодкой не нужны

YouDrive запустил аренду катера. Час стоит 5 500 рублей

Речные прогулки по Москве теперь можно оплачивать картой «Тройка»

Билет будет стоить на 100 рублей дешевле обычного

Речные прогулки по Москве теперь можно оплачивать картой «Тройка»

На Москве-реке открыли летнюю навигацию

Сезон продлится до середины ноября

На Москве-реке открыли летнюю навигацию

В водохранилищах Москвы планируют создать плавучие поселки и отели

В домах будет все необходимое для комфортной жизни, а на береге построят автопарковку и другую инфраструктуру

В водохранилищах Москвы планируют создать плавучие поселки и отели

Минтранс ограничит судоходство в городах-участниках чемпионата мира

Власти обещают, что это не создаст неудобств туристам

Минтранс ограничит судоходство в городах-участниках чемпионата мира

Прокуратура нашла виновных в появлении неприятного запаха в районе Внукова

В загрязнении реки поблизости обвинили «Мосводосток». Он перекладывает ответственность на аэропорт

Прокуратура нашла виновных в появлении неприятного запаха в районе Внукова

Между Москвой и Химками запустят скоростной водный маршрут

Время в дороге сократится с 40 до 5 минут

Между Москвой и Химками запустят скоростной водный маршрут

Три зоны нового парка в Северном Бутове

Площадка для выгула собак, набережная и спортивная зона

Три зоны нового парка в Северном Бутове

Горящий трехпалубник на Москве-реке

Теплоход пришвартован к причалу у Нагатинской набережной

Горящий трехпалубник на Москве-реке

Весной по Москве-реке запустят трамваи-кабриолеты

Современный транспорт появится в преддверии ЧМ-2018

Весной по Москве-реке запустят трамваи-кабриолеты

Причал у парка «Зарядье» откроется в следующем году

Задержки в его организации связаны с вопросами безопасности судоходства

Причал у парка «Зарядье» откроется в следующем году

Спасатели на воде с 25 июля переводятся на усиленный режим работы

Число спасателей увеличат на 40 %

Спасатели на воде с 25 июля переводятся на усиленный режим работы

Пассажирская навигация на Москве-реке возобновится 25 марта

C 26 марта теплоходы начнут ежедневно курсировать теплоходы от Москва-Сити до Парка Горького

Пассажирская навигация на Москве-реке возобновится 25 марта

Власти Москвы объявили конкурс на благоустройство набережной у реки Сходни

Заявочная кампания продлится до 10 февраля

Власти Москвы объявили конкурс на благоустройство набережной у реки Сходни

Зимняя навигация на Москве-реке начнется 28 октября

Зимой пассажиров будут возить десять теплоходов ледового класса

Зимняя навигация на Москве-реке начнется 28 октября

На Москве-реке запустят маршрут общественного транспорта

Точный маршрут пока неизвестен

На Москве-реке запустят маршрут общественного транспорта

Пассажирская навигация на Москве-реке возобновится 2 апреля

Центральная прогулочная линия заработает ближе к середине апреля

Пассажирская навигация на Москве-реке возобновится 2 апреля

По Москве-реке плывут 20 гробов с названиями банков

Их спустили на воду недовольные валютные заёмщики

По Москве-реке плывут 20 гробов с названиями банков

Шеф-повар «Реки» Мишель Ломбарди открыл ресторан Nord 55

В названии заведения скрываются географические координаты Москвы — 55 градусов северной широты

Шеф-повар «Реки» Мишель Ломбарди открыл ресторан Nord 55

Московская река Лихоборка окрасилась в оранжевый цвет

В городском департаменте природопользования пояснили, что вода стала оранжевого цвета из-за размывания глины на берегу после потепления и осадков

Московская река Лихоборка окрасилась в оранжевый цвет

Воду в Москве-реке планируют очищать с помощью плавучих островов

Такие острова способны создавать естественную экофлору и фауну на реке за счёт корней растений и водорослей

Воду в Москве-реке планируют очищать с помощью плавучих островов

Иностранный опыт: Раскопанная река в Сеуле
Иностранный опыт: Раскопанная река в Сеуле Главная река Сеула почти полвека находилась под землёй: на её месте проходило многополосное шоссе. Власти решили вернуть воду жителям и сделать из загазованного района центр городской активности.
Иностранный опыт: Раскопанная река в Сеуле

Иностранный опыт: Раскопанная река в Сеуле
Главная река Сеула почти полвека находилась под землёй: на её месте проходило многополосное шоссе. Власти решили вернуть воду жителям и сделать из загазованного района центр городской активности.

Москва постепенно сползает в реку Город постепенно сползает в Москву-реку. Этому способствует географическое положение Москвы и состав почвы

Москва постепенно сползает в реку