Что происходит на городских пляжах в эти выходные
Купальный сезон еще не открыт, но это никого не останавливает
Каким будет новый парк на севере с зонами для медитаций и экотропой
Территории облагородят вдоль реки Чермянка
Как благоустроят набережную с амфитеатром у нового ЖК Aquatoria
В парке сделают амфитеатр для лекций и выставок и обустроят спуск к воде
Реки Раменка и Сетунь покрылись белой пеной выше человеческого роста
Власти установили там ограждения и собрали пену для анализа
Участок канала имени Москвы откроют не раньше конца июля (обновлено)
Несколько дней назад над Тушинским тоннелем снова произошла утечка воды
На пляже «Левобережный» временно запретили купаться
Вода здесь не соответствует санитарным нормам
В водоемах Москвы из-за жары гибнет рыба
Мосводосток опроверг информацию о грязной воде в Москве
YouDrive запустил аренду катера. Час стоит 5 500 рублей
Кататься можно в светлое время суток, права для управления лодкой не нужны
Речные прогулки по Москве теперь можно оплачивать картой «Тройка»
Билет будет стоить на 100 рублей дешевле обычного
В водохранилищах Москвы планируют создать плавучие поселки и отели
В домах будет все необходимое для комфортной жизни, а на береге построят автопарковку и другую инфраструктуру
Минтранс ограничит судоходство в городах-участниках чемпионата мира
Власти обещают, что это не создаст неудобств туристам
Прокуратура нашла виновных в появлении неприятного запаха в районе Внукова
В загрязнении реки поблизости обвинили «Мосводосток». Он перекладывает ответственность на аэропорт
Между Москвой и Химками запустят скоростной водный маршрут
Время в дороге сократится с 40 до 5 минут
Три зоны нового парка в Северном Бутове
Площадка для выгула собак, набережная и спортивная зона
Весной по Москве-реке запустят трамваи-кабриолеты
Современный транспорт появится в преддверии ЧМ-2018
Причал у парка «Зарядье» откроется в следующем году
Задержки в его организации связаны с вопросами безопасности судоходства
Спасатели на воде с 25 июля переводятся на усиленный режим работы
Число спасателей увеличат на 40 %
Пассажирская навигация на Москве-реке возобновится 25 марта
C 26 марта теплоходы начнут ежедневно курсировать теплоходы от Москва-Сити до Парка Горького
Власти Москвы объявили конкурс на благоустройство набережной у реки Сходни
Заявочная кампания продлится до 10 февраля
Зимняя навигация на Москве-реке начнется 28 октября
Зимой пассажиров будут возить десять теплоходов ледового класса
Пассажирская навигация на Москве-реке возобновится 2 апреля
Центральная прогулочная линия заработает ближе к середине апреля
По Москве-реке плывут 20 гробов с названиями банков
Их спустили на воду недовольные валютные заёмщики
Шеф-повар «Реки» Мишель Ломбарди открыл ресторан Nord 55
В названии заведения скрываются географические координаты Москвы — 55 градусов северной широты
Московская река Лихоборка окрасилась в оранжевый цвет
В городском департаменте природопользования пояснили, что вода стала оранжевого цвета из-за размывания глины на берегу после потепления и осадков
Воду в Москве-реке планируют очищать с помощью плавучих островов
Такие острова способны создавать естественную экофлору и фауну на реке за счёт корней растений и водорослей