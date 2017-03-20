Пассажирская навигация на Москве-реке возобновится 25 марта C 26 марта теплоходы начнут ежедневно курсировать теплоходы от Москва-Сити до Парка Горького
Торжественное открытие 84-й пассажирской навигации на Москве-реке запланировано 25 марта, сообщает ТАСС. С 26 марта теплоходы начнут ежедневно курсировать по маршруту от Москва-Сити до Парка Горького.
«25 марта состоится праздничный рейс от небоскребов Москва-Сити до Кремля и обратно. Гостей ждет трехчасовой круиз по Москве-реке на комфортабельном двухпалубном теплоходе „Маэстро“, ужин с шампанским от нашего шеф-повара, живая музыка на борту и в кульминации прогулки — праздничный фейерверк, который можно увидеть прямо с палубы теплохода», — рассказали в компании-перевозчике.
Там уточнили, что это самое ранее начало прогулочной навигации на Москве-реке. В 2016 году она стартовала 2 апреля.
Дата открытия центральной прогулочной линии еще не определена, обычно она начинает работать во второй половине апреля. «Ракеты», теплоходы на подводных крыльях, начнут ходить по Москве-реке в мае.
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