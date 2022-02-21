Купаться в водоемах Москвы и Подмосковья можно будет уже со следующей недели — вода прогреется до 20-22 градусов
В столице покажут выставку о Москве-реке, получившую приз на Миланской триеннале
Концепция разработана архитектурным бюро «Меганом»
В Москву-реку слили загрязненную известняком воду. Река окрасилась в белый цвет
Виновных пока не нашли
Прорыв над Тушинским тоннелем грозит судоходным компаниям убытком в 2 миллиарда рублей
В январе участок канала имени Москвы осушили после затопления
Самые популярные речные круизы по России
В такие туры отправляются около 400 тысяч туристов ежегодно
В Москве запустят экскурсионные автобусы-амфибии
Они смогут передвигаться как по улицам, так и по воде
Гидрометцентр объявил о завершении купального сезона в Москве
В ближайший четверг температура воды опустится ниже 20 градусов
В Москве назвали дату открытия речной навигации
В этом сезоне для прогулок по Москве-реке задействуют около 100 теплоходов
Коммунальные службы обвинили в загрязнении Москвы-реки
В водоохранной зоне обнаружили свалку грязного снега
Причал у парка «Зарядье» откроется в следующем году
Задержки в его организации связаны с вопросами безопасности судоходства
Мосгортранс займется реставрацией Северного речного вокзала
Реставрация позволит возобновить работу вокзала
Как работает речная навигация в Москве Участник рынка — о свадьбах на кораблях, опасных пассажирах и стоимости стоянки на воде
В акватории Москвы открылась летняя пассажирская навигация
Сейчас в Москве работает около 150 теплоходов
На Москве-реке сделают паромные переправы
Чтобы организовать перевозки, нужно реконструировать уже существующие причалы