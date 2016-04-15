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В конце недели в Москве начнется купальный сезон

Уже и погода как в Сочи

В конце недели в Москве начнется купальный сезон
Уже и погода как в Сочи

В столице покажут выставку о Москве-реке, получившую приз на Миланской триеннале

Концепция разработана архитектурным бюро «Меганом»

В столице покажут выставку о Москве-реке, получившую приз на Миланской триеннале
Концепция разработана архитектурным бюро «Меганом»

В Москву-реку слили загрязненную известняком воду. Река окрасилась в белый цвет

Виновных пока не нашли

В Москву-реку слили загрязненную известняком воду. Река окрасилась в белый цвет
Виновных пока не нашли

Прорыв над Тушинским тоннелем грозит судоходным компаниям убытком в 2 миллиарда рублей

В январе участок канала имени Москвы осушили после затопления

Прорыв над Тушинским тоннелем грозит судоходным компаниям убытком в 2 миллиарда рублей
В январе участок канала имени Москвы осушили после затопления

Самые популярные речные круизы по России

В такие туры отправляются около 400 тысяч туристов ежегодно

Самые популярные речные круизы по России
В такие туры отправляются около 400 тысяч туристов ежегодно

В Москве запустят экскурсионные автобусы-амфибии

Они смогут передвигаться как по улицам, так и по воде

В Москве запустят экскурсионные автобусы-амфибии
Они смогут передвигаться как по улицам, так и по воде

В Москве планируют запустить регулярные речные перевозки

Пилотный рейс откроют в 2021 году

В Москве планируют запустить регулярные речные перевозки
Пилотный рейс откроют в 2021 году

Гидрометцентр объявил о завершении купального сезона в Москве

В ближайший четверг температура воды опустится ниже 20 градусов

Гидрометцентр объявил о завершении купального сезона в Москве
В ближайший четверг температура воды опустится ниже 20 градусов

В Москве назвали дату открытия речной навигации

В этом сезоне для прогулок по Москве-реке задействуют около 100 теплоходов

В Москве назвали дату открытия речной навигации
В этом сезоне для прогулок по Москве-реке задействуют около 100 теплоходов

Коммунальные службы обвинили в загрязнении Москвы-реки

В водоохранной зоне обнаружили свалку грязного снега

Коммунальные службы обвинили в загрязнении Москвы-реки
В водоохранной зоне обнаружили свалку грязного снега

Причал у парка «Зарядье» откроется в следующем году

Задержки в его организации связаны с вопросами безопасности судоходства

Причал у парка «Зарядье» откроется в следующем году
Задержки в его организации связаны с вопросами безопасности судоходства

Мосгортранс займется реставрацией Северного речного вокзала

Реставрация позволит возобновить работу вокзала

Мосгортранс займется реставрацией Северного речного вокзала
Реставрация позволит возобновить работу вокзала

Как работает речная навигация в Москве
Как работает речная навигация в Москве Участник рынка — о свадьбах на кораблях, опасных пассажирах и стоимости стоянки на воде
Как работает речная навигация в Москве

Как работает речная навигация в Москве
Участник рынка — о свадьбах на кораблях, опасных пассажирах и стоимости стоянки на воде

В акватории Москвы открылась летняя пассажирская навигация

Сейчас в Москве работает около 150 теплоходов

В акватории Москвы открылась летняя пассажирская навигация
Сейчас в Москве работает около 150 теплоходов

На Москве-реке сделают паромные переправы

Чтобы организовать перевозки, нужно реконструировать уже существующие причалы

На Москве-реке сделают паромные переправы
Чтобы организовать перевозки, нужно реконструировать уже существующие причалы