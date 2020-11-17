Выставку на Тверской посетило более 300 тыс. человек Выставку "Мир глазами россиян", открывшуюся 20 апреля на Тверском бульваре, посещает больше 6,5 тысяч человек в день. Со дня открытия на ней побывало уже более 300 тысяч человек. Эта выставка стала самой посещаемой фотовыставкой в мире.