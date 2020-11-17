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МЫ В СОЦСЕТЯХ

17 ноября 2020

Российские регионы побили рекорд по уровню загрязнения воздуха

В «Аптекарском огороде» состоится церемония вскрытия гигантской тыквы

Делать это планируют бензопилой

В «Аптекарском огороде» состоится церемония вскрытия гигантской тыквы

Часы на куполе концертного зала «Москва-Сити» войдут в Книгу рекордов Гиннесса

Проект уже утвержден Москомархитектурой

Часы на куполе концертного зала «Москва-Сити» войдут в Книгу рекордов Гиннесса

Цифра дня: Сколько туристов посетили Москву в 2012 году

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с главами диппредставительств в России рассказал, что общее число туристов, приехавших в Москву в 2012 году, стало рекордным для города за всю его историю.

Цифра дня: Сколько туристов посетили Москву в 2012 году

Итоги недели: Рекорды Москвы
Итоги недели: Рекорды Москвы The Village собрал цифры, посвящённые рекордам Москвы: количество миллиардеров и полицейских, цена за кофе, искусственный каток и мечеть.
Итоги недели: Рекорды Москвы

Итоги недели: Рекорды Москвы
The Village собрал цифры, посвящённые рекордам Москвы: количество миллиардеров и полицейских, цена за кофе, искусственный каток и мечеть.

Выставку на Тверской посетило более 300 тыс. человек
Выставку на Тверской посетило более 300 тыс. человек Выставку "Мир глазами россиян", открывшуюся 20 апреля на Тверском бульваре,&nbsp; посещает больше 6,5 тысяч человек в день. Со дня открытия на ней побывало уже более 300 тысяч человек. Эта выставка стала самой посещаемой фотовыставкой в мире.
Выставку на Тверской посетило более 300 тыс. человек

Выставку на Тверской посетило более 300 тыс. человек
Выставку "Мир глазами россиян", открывшуюся 20 апреля на Тверском бульваре,&nbsp; посещает больше 6,5 тысяч человек в день. Со дня открытия на ней побывало уже более 300 тысяч человек. Эта выставка стала самой посещаемой фотовыставкой в мире.