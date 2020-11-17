В «Аптекарском огороде» состоится церемония вскрытия гигантской тыквы
Делать это планируют бензопилой
Часы на куполе концертного зала «Москва-Сити» войдут в Книгу рекордов Гиннесса
Проект уже утвержден Москомархитектурой
Цифра дня: Сколько туристов посетили Москву в 2012 году
Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с главами диппредставительств в России рассказал, что общее число туристов, приехавших в Москву в 2012 году, стало рекордным для города за всю его историю.
Итоги недели: Рекорды Москвы The Village собрал цифры, посвящённые рекордам Москвы: количество миллиардеров и полицейских, цена за кофе, искусственный каток и мечеть.
Итоги недели: Рекорды Москвы The Village собрал цифры, посвящённые рекордам Москвы: количество миллиардеров и полицейских, цена за кофе, искусственный каток и мечеть.
Выставку на Тверской посетило более 300 тыс. человек Выставку "Мир глазами россиян", открывшуюся 20 апреля на Тверском бульваре, посещает больше 6,5 тысяч человек в день. Со дня открытия на ней побывало уже более 300 тысяч человек. Эта выставка стала самой посещаемой фотовыставкой в мире.