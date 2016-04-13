Создатель рейвов «Восточный удар» обвинил Гошу Рубчинского в нарушении авторских прав
Логотип проекта использовали при создании одежды без согласования с организаторами фестиваля
«Модельный» рейв: Как редакция The Village ходила в «Клуб»«Здесь уже есть обнаженная по пояс девушка и сразу двое парней, на которых из одежды лишь кроссовки, трусы-джоки и балаклавы»
«Модельный» рейв: Как редакция The Village ходила в «Клуб» «Здесь уже есть обнаженная по пояс девушка и сразу двое парней, на которых из одежды лишь кроссовки, трусы-джоки и балаклавы»
Первый выпуск серии видео о российских электронных музыкантах от Roots United
Эпизод посвящен петербургскому артисту Nocow
«Удачно „Рабица“ схлопнулась»: Куда теперь ходят рейверыЛюбители музыки и ночных приключений — о том, как они проводят время после закрытия главного техно-клуба Москвы
«Удачно „Рабица“ схлопнулась»: Куда теперь ходят рейверы Любители музыки и ночных приключений — о том, как они проводят время после закрытия главного техно-клуба Москвы
«Закрытая группа не спасает от полиции»: Как устроены новые подпольные вечеринки в Москве Организаторы вечеринок в музеях и на крышах — о своем опыте