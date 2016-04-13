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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Создатель рейвов «Восточный удар» обвинил Гошу Рубчинского в нарушении авторских прав

Логотип проекта использовали при создании одежды без согласования с организаторами фестиваля

Создатель рейвов «Восточный удар» обвинил Гошу Рубчинского в нарушении авторских прав

«Модельный» рейв: Как редакция The Village ходила в «Клуб»

«Модельный» рейв: Как редакция The Village ходила в «Клуб»«Здесь уже есть обнаженная по пояс девушка и сразу двое парней, на которых из одежды лишь кроссовки, трусы-джоки и балаклавы»

«Модельный» рейв: Как редакция The Village ходила в «Клуб»

«Модельный» рейв: Как редакция The Village ходила в «Клуб»
«Здесь уже есть обнаженная по пояс девушка и сразу двое парней, на которых из одежды лишь кроссовки, трусы-джоки и балаклавы»

Первый выпуск серии видео о российских электронных музыкантах от Roots United

Эпизод посвящен петербургскому артисту Nocow

Первый выпуск серии видео о российских электронных музыкантах от Roots United

«Удачно „Рабица“ схлопнулась»: Куда теперь ходят рейверы

«Удачно „Рабица“ схлопнулась»: Куда теперь ходят рейверыЛюбители музыки и ночных приключений — о том, как они проводят время после закрытия главного техно-клуба Москвы

«Удачно „Рабица“ схлопнулась»: Куда теперь ходят рейверы

«Удачно „Рабица“ схлопнулась»: Куда теперь ходят рейверы
Любители музыки и ночных приключений — о том, как они проводят время после закрытия главного техно-клуба Москвы

«Закрытая группа не спасает от полиции»: Как устроены новые подпольные вечеринки в Москве
«Закрытая группа не спасает от полиции»: Как устроены новые подпольные вечеринки в Москве Организаторы вечеринок в музеях и на крышах — о своем опыте
«Закрытая группа не спасает от полиции»: Как устроены новые подпольные вечеринки в Москве

«Закрытая группа не спасает от полиции»: Как устроены новые подпольные вечеринки в Москве
Организаторы вечеринок в музеях и на крышах — о своем опыте

10 главных выступлений на фестивале Present Perfect

10 главных выступлений на фестивале Present PerfectОт King Midas Sound до Даши Раш

10 главных выступлений на фестивале Present Perfect

10 главных выступлений на фестивале Present Perfect
От King Midas Sound до Даши Раш

Заводы стоят: Как в Петербурге проводят рейвы в промышленных зданиях

Заводы стоят: Как в Петербурге проводят рейвы в промышленных зданияхРассказываем о командах m_division и Roots United, которые организуют музыкальные фестивали на бывших заводах и в газгольдерах

Заводы стоят: Как в Петербурге проводят рейвы в промышленных зданиях

Заводы стоят: Как в Петербурге проводят рейвы в промышленных зданиях
Рассказываем о командах m_division и Roots United, которые организуют музыкальные фестивали на бывших заводах и в газгольдерах