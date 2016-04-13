17 ноября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

Создатель рейвов «Восточный удар» обвинил Гошу Рубчинского в нарушении авторских прав

Логотип проекта использовали при создании одежды без согласования с организаторами фестиваля

Создатель рейвов «Восточный удар» обвинил Гошу Рубчинского в нарушении авторских прав
Логотип проекта использовали при создании одежды без согласования с организаторами фестиваля

«Модельный» рейв: Как редакция The Village ходила в «Клуб»

«Модельный» рейв: Как редакция The Village ходила в «Клуб»«Здесь уже есть обнаженная по пояс девушка и сразу двое парней, на которых из одежды лишь кроссовки, трусы-джоки и балаклавы»

«Модельный» рейв: Как редакция The Village ходила в «Клуб»

«Модельный» рейв: Как редакция The Village ходила в «Клуб»
«Здесь уже есть обнаженная по пояс девушка и сразу двое парней, на которых из одежды лишь кроссовки, трусы-джоки и балаклавы»

Первый выпуск серии видео о российских электронных музыкантах от Roots United

Эпизод посвящен петербургскому артисту Nocow

Первый выпуск серии видео о российских электронных музыкантах от Roots United
Эпизод посвящен петербургскому артисту Nocow

«Удачно „Рабица“ схлопнулась»: Куда теперь ходят рейверы

«Удачно „Рабица“ схлопнулась»: Куда теперь ходят рейверыЛюбители музыки и ночных приключений — о том, как они проводят время после закрытия главного техно-клуба Москвы

«Удачно „Рабица“ схлопнулась»: Куда теперь ходят рейверы

«Удачно „Рабица“ схлопнулась»: Куда теперь ходят рейверы
Любители музыки и ночных приключений — о том, как они проводят время после закрытия главного техно-клуба Москвы

Заводы стоят: Как в Петербурге проводят рейвы в промышленных зданиях

Заводы стоят: Как в Петербурге проводят рейвы в промышленных зданияхРассказываем о командах m_division и Roots United, которые организуют музыкальные фестивали на бывших заводах и в газгольдерах

Заводы стоят: Как в Петербурге проводят рейвы в промышленных зданиях

Заводы стоят: Как в Петербурге проводят рейвы в промышленных зданиях
Рассказываем о командах m_division и Roots United, которые организуют музыкальные фестивали на бывших заводах и в газгольдерах