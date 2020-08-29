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МЫ В СОЦСЕТЯХ

29 августа 2020

Двух студентов РГСУ восстановили. Весной их отчислили за попытку выйти из общежития в аптеку

На пикете в поддержку студентов РГСУ начались задержания

В университете массово отчисляют учащихся и нарушают их права

На пикете в поддержку студентов РГСУ начались задержания

Doxa: За неделю из РГСУ отчислили 200 студентов. Руководство вуза освобождает места в общежитиях

Учащимся не дают сдать сессию, не предупреждают о пересдачах и ставят ультиматумы

Doxa: За неделю из РГСУ отчислили 200 студентов. Руководство вуза освобождает места в общежитиях

В РГСУ отчислили двух студентов. Они вышли из общежития вопреки запрету ректора

Вузы борются не только с коронавирусом, но и с учащимися

В РГСУ отчислили двух студентов. Они вышли из общежития вопреки запрету ректора

Московские университеты откроют бесплатные факультативы для всех желающих

Занятия будут проходить в рамках пилотного проекта «Университеты округу»

Московские университеты откроют бесплатные факультативы для всех желающих

Институт музыки имени Шнитке войдёт в состав РГСУ

Он будет называться Высшей школой музыки имени Шнитке

Институт музыки имени Шнитке войдёт в состав РГСУ