29 августа 2020
Двух студентов РГСУ восстановили. Весной их отчислили за попытку выйти из общежития в аптеку
На пикете в поддержку студентов РГСУ начались задержания
В университете массово отчисляют учащихся и нарушают их права
Doxa: За неделю из РГСУ отчислили 200 студентов. Руководство вуза освобождает места в общежитиях
Учащимся не дают сдать сессию, не предупреждают о пересдачах и ставят ультиматумы
В РГСУ отчислили двух студентов. Они вышли из общежития вопреки запрету ректора
Вузы борются не только с коронавирусом, но и с учащимися
Московские университеты откроют бесплатные факультативы для всех желающих
Занятия будут проходить в рамках пилотного проекта «Университеты округу»
Институт музыки имени Шнитке войдёт в состав РГСУ
Он будет называться Высшей школой музыки имени Шнитке