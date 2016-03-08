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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«И фрукты, и овощи идут полным ходом»: Что искать на рынках в августе
«И фрукты, и овощи идут полным ходом»: Что искать на рынках в августе Некторы и нектарины, инжир, арбузы, абрикосы и ещё дюжина сезонных продуктов, которые нужно покупать прямо сейчас
«И фрукты, и овощи идут полным ходом»: Что искать на рынках в августе

«И фрукты, и овощи идут полным ходом»: Что искать на рынках в августе
Некторы и нектарины, инжир, арбузы, абрикосы и ещё дюжина сезонных продуктов, которые нужно покупать прямо сейчас

У Рижского рынка построят гостиничный комплекс с выходом из метро

В здании на месте радиорынка оборудуют выход станции метро «Ржевская» строящегося Третьего пересадочного контура

У Рижского рынка построят гостиничный комплекс с выходом из метро

Рижский рынок эвакуировали из-за угрозы взрыва

Из здания рынка вывели две тысячи человекc

Рижский рынок эвакуировали из-за угрозы взрыва