«И фрукты, и овощи идут полным ходом»: Что искать на рынках в августе Некторы и нектарины, инжир, арбузы, абрикосы и ещё дюжина сезонных продуктов, которые нужно покупать прямо сейчас
«И фрукты, и овощи идут полным ходом»: Что искать на рынках в августе Некторы и нектарины, инжир, арбузы, абрикосы и ещё дюжина сезонных продуктов, которые нужно покупать прямо сейчас
У Рижского рынка построят гостиничный комплекс с выходом из метро
В здании на месте радиорынка оборудуют выход станции метро «Ржевская» строящегося Третьего пересадочного контура