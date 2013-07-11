Hopes & Fears
Хит-парад H&F: 10 самых популярных материалов 2013 годаНатуральные продукты, секс-приложения, захват «ВКонтакте», популярность MDK, секреты продуктивной работы ночью, бизнес-эмиграция, черты сотрудника-лодыря — H&F выбрал самые кассовые материалы года.
Hopes & Fears
Хит-парад H&F: 10 самых популярных материалов 2013 года Натуральные продукты, секс-приложения, захват «ВКонтакте», популярность MDK, секреты продуктивной работы ночью, бизнес-эмиграция, черты сотрудника-лодыря — H&F выбрал самые кассовые материалы года.
Hopes & Fears
Евгений Гордеев (Russian Ventures): Как управлять ненавистью в соцсетяхИзвестный бизнес-тролль, выступающий в роли то предпринимателя, то инвестора, поделился секретом эффективного разжигания скандалов, а также не упустил шанса высказать H&F всё, что о нас думает.
Hopes & Fears
Евгений Гордеев (Russian Ventures): Как управлять ненавистью в соцсетях Известный бизнес-тролль, выступающий в роли то предпринимателя, то инвестора, поделился секретом эффективного разжигания скандалов, а также не упустил шанса высказать H&F всё, что о нас думает.
Эксперимент
Роберто Панчвидзе (МDК): Почему вы никогда не добьётесь успехаПервые шаги в бизнесе — всегда драма, особенно когда бывший менеджер на бонусах сталкивается с жизнью. Автор паблика и агентства МDK Роберто Панчвидзе считает, что лучше вообще не надеяться на успех.
Эксперимент
Роберто Панчвидзе (МDК): Почему вы никогда не добьётесь успеха Первые шаги в бизнесе — всегда драма, особенно когда бывший менеджер на бонусах сталкивается с жизнью. Автор паблика и агентства МDK Роберто Панчвидзе считает, что лучше вообще не надеяться на успех.
Эксперимент
Роберто Панчвидзе (МDК): Как использовать веру и ложь в бизнесеАвтор самого скандального многонаселённого паблика «ВКонтакте» признаётся во лжи, нетерпимости к религии и рассказывает, как личная вера помогает ему раскручивать бизнес.
Эксперимент
Роберто Панчвидзе (МDК): Как использовать веру и ложь в бизнесе Автор самого скандального многонаселённого паблика «ВКонтакте» признаётся во лжи, нетерпимости к религии и рассказывает, как личная вера помогает ему раскручивать бизнес.
Новости
В MDK отказались от сотрудничества с «Одноклассниками»
Реальные условия их совместной работы разошлись с обещаниями: доход MDK от просмотра видео оказался в 20 раз меньше планировавшегося, а сами концепции видеоканалов были скопированы соцсетью
Новости
В MDK отказались от сотрудничества с «Одноклассниками» Реальные условия их совместной работы разошлись с обещаниями: доход MDK от просмотра видео оказался в 20 раз меньше планировавшегося, а сами концепции видеоканалов были скопированы соцсетью
Эксперимент
Выход из тени: Как МДК из сообщества «ВКонтакте» превращается в креативное агентствоВладельцы скандального паблика рассказали H&F о внутренней кухне работы с рекламодателями и развитии своего бизнеса.
Эксперимент
Выход из тени: Как МДК из сообщества «ВКонтакте» превращается в креативное агентство Владельцы скандального паблика рассказали H&F о внутренней кухне работы с рекламодателями и развитии своего бизнеса.
Новости
В «Одноклассниках» появится сообщество для любителей юмора от MDK
Кроме того, сооснователь паблика займётся созданием автомобильных видеоновостей для канала Fixter, размещённого в «Одноклассниках»
Новости