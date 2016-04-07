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Новости

«Робокасса» возобновит работу с ИП и физлицами в ближайшие дни

Компания договорилась о сотрудничестве с новым расчётным банком

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Новости

«Робокасса» возобновит работу с ИП и физлицами в ближайшие дни Компания договорилась о сотрудничестве с новым расчётным банком

Новости

«Робокасса» перестала работать с физлицами и ИП

Платёжный сервис без предупреждения отключил их интернет-магазины

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Новости

«Робокасса» перестала работать с физлицами и ИП Платёжный сервис без предупреждения отключил их интернет-магазины

Новости

Центробанк ограничил работу «Океан банка»

Компанию отключили от системы банковских электронных срочных платежей

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Новости

Центробанк ограничил работу «Океан банка» Компанию отключили от системы банковских электронных срочных платежей