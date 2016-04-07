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«Робокасса» возобновит работу с ИП и физлицами в ближайшие дни
Компания договорилась о сотрудничестве с новым расчётным банком
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«Робокасса» возобновит работу с ИП и физлицами в ближайшие дни Компания договорилась о сотрудничестве с новым расчётным банком
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«Робокасса» перестала работать с физлицами и ИП
Платёжный сервис без предупреждения отключил их интернет-магазины
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«Робокасса» перестала работать с физлицами и ИП Платёжный сервис без предупреждения отключил их интернет-магазины
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Центробанк ограничил работу «Океан банка»
Компанию отключили от системы банковских электронных срочных платежей
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