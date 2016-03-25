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МЫ В СОЦСЕТЯХ

ВДНХ предлагает сразиться с роботом-гладиатором

Тренажер запишет тренировку на видео и сам определит победителя спарринга

ВДНХ предлагает сразиться с роботом-гладиатором

На ВДНХ пройдет рэп-баттл между роботами

Выступление посвятят актуальным проблемам робототехники

На ВДНХ пройдет рэп-баттл между роботами

Результаты матчей Кубка конфедераций предскажет робот на ВДНХ

Первый прогноз робот Бакстер сделает 17 июня за час до матча Россия — Новая Зеландия

Результаты матчей Кубка конфедераций предскажет робот на ВДНХ

На ВДНХ открылся детский «Роболагерь»

Посетителей лагеря научат создавать собственных роботов

На ВДНХ открылся детский «Роболагерь»

Робот в образе Пушкина прочтет стихи в «Сокольниках»

Событие состоится в рамках Московского фестиваля современной российской литературы

Робот в образе Пушкина прочтет стихи в «Сокольниках»

Чем занять ребенка осенью
Чем занять ребенка осенью Интересные курсы, мастер-классы и занятия для детей разных возрастов
Чем занять ребенка осенью

Чем занять ребенка осенью
Интересные курсы, мастер-классы и занятия для детей разных возрастов

На ВДНХ открывается «Робостанция»

В музее покажут Робопса Сириуса, робота-актёра, «оживающие» механические картины и цех по производству роботов

На ВДНХ открывается «Робостанция»