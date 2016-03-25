ВДНХ предлагает сразиться с роботом-гладиатором
Тренажер запишет тренировку на видео и сам определит победителя спарринга
На ВДНХ пройдет рэп-баттл между роботами
Выступление посвятят актуальным проблемам робототехники
Результаты матчей Кубка конфедераций предскажет робот на ВДНХ
Первый прогноз робот Бакстер сделает 17 июня за час до матча Россия — Новая Зеландия
Робот в образе Пушкина прочтет стихи в «Сокольниках»
Событие состоится в рамках Московского фестиваля современной российской литературы
Чем занять ребенка осенью Интересные курсы, мастер-классы и занятия для детей разных возрастов
Чем занять ребенка осенью Интересные курсы, мастер-классы и занятия для детей разных возрастов
На ВДНХ открывается «Робостанция»
В музее покажут Робопса Сириуса, робота-актёра, «оживающие» механические картины и цех по производству роботов