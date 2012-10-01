События недели
События недели: «АРХ Москва», Bosco Fresh Fest и концерт Kings of ConvenienceДайджест городских событий этой недели: выставка выпускников «Школы Родченко», открытие сезона в «Лебедином озере» и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели
События недели: «АРХ Москва», Bosco Fresh Fest и концерт Kings of Convenience Дайджест городских событий этой недели: выставка выпускников «Школы Родченко», открытие сезона в «Лебедином озере» и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели
События недели: Мэттью Херберт, Audio Bullys и 5 фестивалейДайджест городских событий этой недели: фестивали 2morrow и «Амфест» — киноманам, Solo — театралам, и ещё четыре мероприятия из календаря The Village.
События недели