6 сентября 2021
Экс-главред «Проекта» Роман Баданин запустил новое медиа. Первый материал посвящен Сергею Шойгу
13 августа 2021
На Романа Баданина и «Дождь» подал в суд Виталий Бородин, написавший донос на «Проект»
Бывший главред «РБК» и «Дождя» Роман Баданин запускает собственное СМИ
Новое медиа будет специализироваться на журналистских расследованиях
Главред «Дождя» Роман Баданин уезжает на учебу в США
На время учебы он сохранит должность, однако управлять каналом будет другой сотрудник
Экс-руководитель редакции «РБК» Баданин станет главредом «Дождя»
В июле 2016 телеканал покинет директор информационной службы, ведущая Мария Макеева