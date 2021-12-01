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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Журналиста Романа Баданина оштрафовали из-за отсутствия маркировки иноагента
обновлено1 декабря 2021

Журналиста Романа Баданина оштрафовали из-за отсутствия маркировки иноагента

Экс-главред «Проекта» Роман Баданин запустил новое медиа. Первый материал посвящен Сергею Шойгу
6 сентября 2021

Экс-главред «Проекта» Роман Баданин запустил новое медиа. Первый материал посвящен Сергею Шойгу

На Романа Баданина и «Дождь» подал в суд Виталий Бородин, написавший донос на «Проект»
13 августа 2021

На Романа Баданина и «Дождь» подал в суд Виталий Бородин, написавший донос на «Проект»

Бывший главред «РБК» и «Дождя» Роман Баданин запускает собственное СМИ

Новое медиа будет специализироваться на журналистских расследованиях

Бывший главред «РБК» и «Дождя» Роман Баданин запускает собственное СМИ

Главред «Дождя» Роман Баданин уезжает на учебу в США

На время учебы он сохранит должность, однако управлять каналом будет другой сотрудник

Главред «Дождя» Роман Баданин уезжает на учебу в США

Экс-руководитель редакции «РБК» Баданин станет главредом «Дождя»

В июле 2016 телеканал покинет директор информационной службы, ведущая Мария Макеева

Экс-руководитель редакции «РБК» Баданин станет главредом «Дождя»