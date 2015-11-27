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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Bao + Bar на Садовой-Кудринской улице
Bao + Bar на Садовой-Кудринской улице Паровые булочки с разными начинками, запеченные баклажаны по-китайски и рамен
Bao + Bar на Садовой-Кудринской улице

Bao + Bar на Садовой-Кудринской улице
Паровые булочки с разными начинками, запеченные баклажаны по-китайски и рамен

На «Сухаревской» открылся паб Beer Happens

Гостям предлагают более 500 наименований пива

На «Сухаревской» открылся паб Beer Happens