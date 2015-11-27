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Место
Bao + Bar на Садовой-Кудринской улице
Паровые булочки с разными начинками, запеченные баклажаны по-китайски и рамен
Место
Bao + Bar на Садовой-Кудринской улице
Паровые булочки с разными начинками, запеченные баклажаны по-китайски и рамен
Новое место
На «Сухаревской» открылся паб Beer Happens
Гостям предлагают более 500 наименований пива
На «Сухаревской» открылся паб Beer Happens