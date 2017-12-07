Самые распространенные места для знакомств у россиян
Сервисы для знакомств используют единицы
Самые распространенные места для знакомств у россиян Сервисы для знакомств используют единицы
Как изменилось здоровье россиян за пять лет
И что гражданам не нравится в отечественной медицине
Как изменилось здоровье россиян за пять лет И что гражданам не нравится в отечественной медицине
На чем россияне экономят из-за коронавирусного кризиса
И какие категории, напротив, ждет подъем
На чем россияне экономят из-за коронавирусного кризиса И какие категории, напротив, ждет подъем
Сколько москвичей готовы пожертвовать своими правами ради борьбы с коронавирусом
А главное — зачем
Сколько москвичей готовы пожертвовать своими правами ради борьбы с коронавирусом А главное — зачем
Сколько россиян испытывают стресс И как они с ним борются
Сколько россиян устраивает их заработная плата
Треть респондентов считает, что заслуживает более высокую зарплату
Сколько россиян устраивает их заработная плата Треть респондентов считает, что заслуживает более высокую зарплату
Эксперты зафиксировали рост среднего чека россиян из-за выросших цен
В сентябре жители России стали тратить в магазинах почти на 5 % больше
Эксперты зафиксировали рост среднего чека россиян из-за выросших цен В сентябре жители России стали тратить в магазинах почти на 5 % больше
У россиян стало меньше свободных денег
Самым благоприятным месяцем для населения стал нынешний июнь
У россиян стало меньше свободных денег Самым благоприятным месяцем для населения стал нынешний июнь
Средний чек россиян за поход в магазин в июле достиг минимума за два года
Он составил 496 рублей
Средний чек россиян за поход в магазин в июле достиг минимума за два года Он составил 496 рублей
Сколько россиян предпочитают отечественные лекарства
Наибольшее предпочтение россияне отдают отечественным медикаментам
Сколько россиян предпочитают отечественные лекарства Наибольшее предпочтение россияне отдают отечественным медикаментам
Эксперты зафиксировали снижение индекса «простых удовольствий»
Россияне стали покупать меньше кофе, шоколада и молока
Эксперты зафиксировали снижение индекса «простых удовольствий» Россияне стали покупать меньше кофе, шоколада и молока
Главные признаки качественных продуктов, по мнению россиян
Предпочтения покупателей резко меняются, когда дело доходит до похода в магазин
Главные признаки качественных продуктов, по мнению россиян Предпочтения покупателей резко меняются, когда дело доходит до похода в магазин
Как россияне относятся к перспективе продолжения работы на пенсии
Более трети граждан не собираются активно трудиться с наступлением пенсионного возраста
Как россияне относятся к перспективе продолжения работы на пенсии Более трети граждан не собираются активно трудиться с наступлением пенсионного возраста
Сколько житель Москвы тратит за один поход в магазин За год средний чек вырос почти на 2 %
Сколько россиян пытались бросить курить Курильщики предпринимают в среднем по три попытки
Сколько денег россиянам надо для нормальной жизни
Суммы у жителей сел и городов-миллионников отличаются
Сколько денег россиянам надо для нормальной жизни Суммы у жителей сел и городов-миллионников отличаются
Какие проблемы волнуют россиян
Социальные проблемы больше всего беспокоят граждан с низкими доходами, пенсионеров и жителей малых городов страны
Какие проблемы волнуют россиян Социальные проблемы больше всего беспокоят граждан с низкими доходами, пенсионеров и жителей малых городов страны
Самые популярные просьбы россиян к Деду Морозу
Новый смартфон и настоящую любовь пожелали одинаковое количество опрошенных