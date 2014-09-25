Первая точка Life Bowl с боулами открылась в торговом центре Columbus
Посетители могут сделать блюдо-конструктор
Первая точка Life Bowl с боулами открылась в торговом центре Columbus Посетители могут сделать блюдо-конструктор
Владелец «Il патио» и «Планеты суши» откроет рестораны в формате dark kitchen
Первые заведения, работающие исключительно на доставку, появятся во втором квартале 2019 года
Владелец «Il патио» и «Планеты суши» откроет рестораны в формате dark kitchen Первые заведения, работающие исключительно на доставку, появятся во втором квартале 2019 года
После редизайна в ресторанах Il Patio появятся корнеры с итальянскими продуктами
Основатели оптимизировали меню за счет закусок и салатов
После редизайна в ресторанах Il Patio появятся корнеры с итальянскими продуктами Основатели оптимизировали меню за счет закусок и салатов
На Тверской-Ямской открылся ресторан сети «Шикари»
В меню ресторана есть традиционный вьетнамский суп лау
На Тверской-Ямской открылся ресторан сети «Шикари» В меню ресторана есть традиционный вьетнамский суп лау
Московские рестораны договорились вместе бороться с повышением арендных ставок
Кроме того, рестораторы требуют отменить привязку ставок к курсу доллара
Московские рестораны договорились вместе бороться с повышением арендных ставок Кроме того, рестораторы требуют отменить привязку ставок к курсу доллара
Режим питания: Семь блюд, которые исчезли из меню московских ресторанов После введения продуктового эмбарго ресторанам, специализирующимся на морепродуктах, пришлось несладко. Лобстер исчез почти отовсюду. Но оказалось, что санкции коснулись и более привычных блюд