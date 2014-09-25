Режим питания: Семь блюд, которые исчезли из меню московских ресторанов После введения продуктового эмбарго ресторанам, специализирующимся на морепродуктах, пришлось несладко. Лобстер исчез почти отовсюду. Но оказалось, что санкции коснулись и более привычных блюд