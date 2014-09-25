16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

Первая точка Life Bowl с боулами открылась в торговом центре Columbus

Посетители могут сделать блюдо-конструктор

Первая точка Life Bowl с боулами открылась в торговом центре Columbus
Посетители могут сделать блюдо-конструктор

Владелец «Il патио» и «Планеты суши» откроет рестораны в формате dark kitchen

Первые заведения, работающие исключительно на доставку, появятся во втором квартале 2019 года

Владелец «Il патио» и «Планеты суши» откроет рестораны в формате dark kitchen
Первые заведения, работающие исключительно на доставку, появятся во втором квартале 2019 года

После редизайна в ресторанах Il Patio появятся корнеры с итальянскими продуктами

Основатели оптимизировали меню за счет закусок и салатов

После редизайна в ресторанах Il Patio появятся корнеры с итальянскими продуктами
Основатели оптимизировали меню за счет закусок и салатов

На Тверской-Ямской открылся ресторан сети «Шикари»

В меню ресторана есть традиционный вьетнамский суп лау

На Тверской-Ямской открылся ресторан сети «Шикари»
В меню ресторана есть традиционный вьетнамский суп лау

Московские рестораны договорились вместе бороться с повышением арендных ставок

Кроме того, рестораторы требуют отменить привязку ставок к курсу доллара

Московские рестораны договорились вместе бороться с повышением арендных ставок
Кроме того, рестораторы требуют отменить привязку ставок к курсу доллара

Режим питания: Семь блюд, которые исчезли из меню московских ресторанов
Режим питания: Семь блюд, которые исчезли из меню московских ресторанов После введения продуктового эмбарго ресторанам, специализирующимся на морепродуктах, пришлось несладко. Лобстер исчез почти отовсюду. Но оказалось, что санкции коснулись и более привычных блюд
Режим питания: Семь блюд, которые исчезли из меню московских ресторанов

Режим питания: Семь блюд, которые исчезли из меню московских ресторанов
После введения продуктового эмбарго ресторанам, специализирующимся на морепродуктах, пришлось несладко. Лобстер исчез почти отовсюду. Но оказалось, что санкции коснулись и более привычных блюд