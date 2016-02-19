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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Муравейники» и «хибары»: Как многоэтажные новостройки уживаются с деревней

«Муравейники» и «хибары»: Как многоэтажные новостройки уживаются с деревней

«Муравейники» и «хибары»: Как многоэтажные новостройки уживаются с деревней

«Муравейники» и «хибары»: Как многоэтажные новостройки уживаются с деревней

На Неве: 10 самых заметных новых домов у воды в Петербурге
На Неве: 10 самых заметных новых домов у воды в Петербурге Бонус: самая уродливая петербургская новостройка десятилетия
На Неве: 10 самых заметных новых домов у воды в Петербурге

На Неве: 10 самых заметных новых домов у воды в Петербурге
Бонус: самая уродливая петербургская новостройка десятилетия

Как выглядит самая большая в России инфекционная больница

Как выглядит самая большая в России инфекционная больница Будущее и прошлое больницы имени Боткина в Петербурге: The Village побывал в её новом гигантском комплексе и узнал, в чём ценность легендарных «Боткинских бараков»

Как выглядит самая большая в России инфекционная больница

Как выглядит самая большая в России инфекционная больница
Будущее и прошлое больницы имени Боткина в Петербурге: The Village побывал в её новом гигантском комплексе и узнал, в чём ценность легендарных «Боткинских бараков»