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На месте
«Муравейники» и «хибары»: Как многоэтажные новостройки уживаются с деревней
На месте
«Муравейники» и «хибары»: Как многоэтажные новостройки уживаются с деревней
Архитектура
На Неве: 10 самых заметных новых домов у воды в Петербурге
Бонус: самая уродливая петербургская новостройка десятилетия
Архитектура
На Неве: 10 самых заметных новых домов у воды в Петербурге
Бонус: самая уродливая петербургская новостройка десятилетия
На месте
Как выглядит самая большая в России инфекционная больница
Будущее и прошлое больницы имени Боткина в Петербурге: The Village побывал в её новом гигантском комплексе и узнал, в чём ценность легендарных «Боткинских бараков»
На месте
Как выглядит самая большая в России инфекционная больница
Будущее и прошлое больницы имени Боткина в Петербурге: The Village побывал в её новом гигантском комплексе и узнал, в чём ценность легендарных «Боткинских бараков»