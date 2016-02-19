Архитектура
На Неве: 10 самых заметных новых домов у воды в ПетербургеБонус: самая уродливая петербургская новостройка десятилетия
Архитектура
На Неве: 10 самых заметных новых домов у воды в Петербурге Бонус: самая уродливая петербургская новостройка десятилетия
На месте
Как выглядит самая большая в России инфекционная больница Будущее и прошлое больницы имени Боткина в Петербурге: The Village побывал в её новом гигантском комплексе и узнал, в чём ценность легендарных «Боткинских бараков»
На месте