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Новости

Иностранный бизнес ухудшил оценку делового климата в России

Количество оптимистов среди инвесторов совратилось в три раза

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Новости

Иностранный бизнес ухудшил оценку делового климата в России Количество оптимистов среди инвесторов совратилось в три раза

Новости

Освободить провайдеров от расшифровки трафика по «закону Яровой»

В РСПП считают, что действующие положения законодательства ставят под угрозу сведения об операциях спецслужб

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Новости

Освободить провайдеров от расшифровки трафика по «закону Яровой» В РСПП считают, что действующие положения законодательства ставят под угрозу сведения об операциях спецслужб

Новости

Предложения Минкомсвязи по «закону Яровой» могут кратно увеличить стоимость услуг связи

Об этом говорится в заключении РСПП

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Новости

Предложения Минкомсвязи по «закону Яровой» могут кратно увеличить стоимость услуг связи Об этом говорится в заключении РСПП

Новости

Предприниматели попросили смягчить антиофшорный законопроект

Предприниматели попросили смягчить антиофшорный законопроект

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Новости

Предприниматели попросили смягчить антиофшорный законопроект Предприниматели попросили смягчить антиофшорный законопроект

Новости

Глава РСПП предложил создать в Крыму российскую Силиконовую долину

Александр Шохин рассказал, почему полуостров может стать благоприятной площадкой для развития высоких технологий

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Новости

Глава РСПП предложил создать в Крыму российскую Силиконовую долину Александр Шохин рассказал, почему полуостров может стать благоприятной площадкой для развития высоких технологий

Новости

Результаты проверок без санкции прокурора предлагают признавать недействительными

РСПП предлагает создать систему для отслеживания инициатора проверок

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Результаты проверок без санкции прокурора предлагают признавать недействительными РСПП предлагает создать систему для отслеживания инициатора проверок