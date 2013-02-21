Иностранный бизнес ухудшил оценку делового климата в России
Количество оптимистов среди инвесторов совратилось в три раза
Иностранный бизнес ухудшил оценку делового климата в России Количество оптимистов среди инвесторов совратилось в три раза
Освободить провайдеров от расшифровки трафика по «закону Яровой»
В РСПП считают, что действующие положения законодательства ставят под угрозу сведения об операциях спецслужб
Освободить провайдеров от расшифровки трафика по «закону Яровой» В РСПП считают, что действующие положения законодательства ставят под угрозу сведения об операциях спецслужб
Предложения Минкомсвязи по «закону Яровой» могут кратно увеличить стоимость услуг связи
Об этом говорится в заключении РСПП
Предложения Минкомсвязи по «закону Яровой» могут кратно увеличить стоимость услуг связи Об этом говорится в заключении РСПП
Предприниматели попросили смягчить антиофшорный законопроект
Предприниматели попросили смягчить антиофшорный законопроект
Предприниматели попросили смягчить антиофшорный законопроект Предприниматели попросили смягчить антиофшорный законопроект
Глава РСПП предложил создать в Крыму российскую Силиконовую долину
Александр Шохин рассказал, почему полуостров может стать благоприятной площадкой для развития высоких технологий
Глава РСПП предложил создать в Крыму российскую Силиконовую долину Александр Шохин рассказал, почему полуостров может стать благоприятной площадкой для развития высоких технологий
Результаты проверок без санкции прокурора предлагают признавать недействительными
РСПП предлагает создать систему для отслеживания инициатора проверок