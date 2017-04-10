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Новости10 апреля 2017

Предложения Минкомсвязи по «закону Яровой» могут кратно увеличить стоимость услуг связи Об этом говорится в заключении РСПП

РедакторРоман Чернянский

Предложения Минкомсвязи по реализации «закона Яровой» увеличивают потенциальные расходы участников рынка вдвое, что может привести к кратному подорожанию услуг связи и повысить уровень инфляции в стране на один-два процентных пункта. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заключение Российского союза промышленников и предпринимателей.

По оценкам комиссии РСПП, с 2019 года в рамках закона крупным операторам придется хранить по 20 эксабайт информации, что приведет к увеличению общих расходов участников рынка до 10 триллионов рублей. На момент принятия закона операторы оценивали общий объем хранимой по нему информации в 157,5 эксабайта, а общие затраты на исполнение требований — в 5,2 триллиона рублей. В РСПП полагают, что предложенные объемы хранилищ остаются неподъемными для рынка, будут обладать избыточной мощностью и окажутся загружены не более чем на 60–70 %.

«Минкомсвязь предлагает хранение информации в зависимости от емкости сети. Такой подход не только не учитывает объемов трафика, но и кратно увеличивает их», — сообщил изданию представитель «Мегафона». Представитель МТС также подтвердил, что заключение комиссии РСПП не противоречит подсчетам компании по затратам. В пресс-службе Минкомсвязи выводы РСПП не прокомментировали.

Заключение РСПП направлено в Минэкономразвития. Его представитель Елена Лашкина уточнила, что оценку регулирующего воздействия министерство подготовит во второй половине апреля.

Владимир Путин подписал «антитеррористический» закон депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова в 2016 году. Согласно ему, с 1 июля 2018 года операторы и интернет-провайдеры будут обязаны в течение полугода хранить всю информацию пользователей.

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