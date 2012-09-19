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«Открытые медиа» — о засекреченной недвижимости генпрокурора Игоря Краснова

Квартира в собственности Российской Федерации и коттедж на Рублевке

«Открытые медиа» — о засекреченной недвижимости генпрокурора Игоря Краснова
Квартира в собственности Российской Федерации и коттедж на Рублевке

«Новая газета» — о родовом поместье главы Росгвардии за 1,5 миллиарда рублей

Издание предложило сделать участок в Барвихе местом дуэли Золотова и Навального

«Новая газета» — о родовом поместье главы Росгвардии за 1,5 миллиарда рублей
Издание предложило сделать участок в Барвихе местом дуэли Золотова и Навального

Сын Якунина займётся строительством офисов на Рублёвке

Инвестиции в новый комплекс составят более 10 миллиардов рублей

Сын Якунина займётся строительством офисов на Рублёвке
Инвестиции в новый комплекс составят более 10 миллиардов рублей

Няня в богатых семьях
Няня в богатых семьях Няня, которая на протяжении 20 последних лет работает в зажиточных домах, рассказала The Village о своём заработке, чудачествах богатых и детях с коронами на головах
Няня в богатых семьях

Няня в богатых семьях
Няня, которая на протяжении 20 последних лет работает в зажиточных домах, рассказала The Village о своём заработке, чудачествах богатых и детях с коронами на головах

Жена богача
Жена богача The Village познакомился с супругой состоятельного человека и узнал, как живут семьи долларовых миллионеров
Жена богача

Жена богача
The Village познакомился с супругой состоятельного человека и узнал, как живут семьи долларовых миллионеров

Битва под Москвой: Юлия Кернер о новой жизни на Рублёвке
Битва под Москвой: Юлия Кернер о новой жизни на Рублёвке Специально для The Village главный редактор газеты «На Рублёвке» Юлия Кернер написала о том, чем сейчас живёт знаменитый район и как местные жители борются с нашествием короеда и Москвы
Битва под Москвой: Юлия Кернер о новой жизни на Рублёвке

Битва под Москвой: Юлия Кернер о новой жизни на Рублёвке
Специально для The Village главный редактор газеты «На Рублёвке» Юлия Кернер написала о том, чем сейчас живёт знаменитый район и как местные жители борются с нашествием короеда и Москвы

В Барвихе построили дом по проекту Захи Хадид

В Подмосковье появился особняк, построенный по проекту британского архитектора Захи Хадид.

В Барвихе построили дом по проекту Захи Хадид
В Подмосковье появился особняк, построенный по проекту британского архитектора Захи Хадид.

Дом — работа: Москва глазами Путина
Дом — работа: Москва глазами Путина The Village проехал по дороге, по которой президент России ездит из дома на работу и с работы домой, чтобы понять, какой Москва видится главе государства.
Дом — работа: Москва глазами Путина

Дом — работа: Москва глазами Путина
The Village проехал по дороге, по которой президент России ездит из дома на работу и с работы домой, чтобы понять, какой Москва видится главе государства.