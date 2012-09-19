Битва под Москвой: Юлия Кернер о новой жизни на Рублёвке Специально для The Village главный редактор газеты «На Рублёвке» Юлия Кернер написала о том, чем сейчас живёт знаменитый район и как местные жители борются с нашествием короеда и Москвы