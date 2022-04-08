Госдума планирует ввести ограничения против иностранных соцсетей (обновлено)
Таким образом Россия намерена дать зеркальный ответ на регистрацию телеканала RT как иностранного агента в США
Главред телеканала RT вошла в список самых влиятельных женщин мира
Forbes отметил рост внимания к Маргарите Симоньян после обвинений в подрыве американской демократии
Подробности взлома Yahoo, продажа помещений «Карусели» и клип St. Vincent о стандартах красоты Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Госдума проверит «Голос Америки», «Радио Свобода» и CNN на соблюдение закона об освещении выборов
Власти хотят узнать, влияют ли эти СМИ на избирательные процессы в стране
СМИ назвали причины закрытия счетов Russia Today в Великобритании
Одной из них стало несоблюдение принципа «знай своего клиента» (Know your Customer)
Украина ввела новые санкции против России
Порошенко утвердил введение ограничений в отношении новых 250 физических и 46 юридических лиц
МИД России назвал закрытие британских счетов RT нарушением свободы слова
Ранее стало известно, что в Великобритании заблокировали все счета телеканала Russia Today
В Великобритании заблокировали счета Russia Today
Об этом сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян
Правительство сократит финансирование государственных СМИ на 20 %
Так, агентству ТАСС к 2019 году власти выделят 1,45 миллиарда рублей, что на 20 % ниже показателя 2016 года
Сколько власти потратили на поддержку СМИ в 2016 году
Больше всего бюджетных средств досталось медиагруппе «ВГТРК»