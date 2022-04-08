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МЫ В СОЦСЕТЯХ

8 апреля 2022

Аккаунт RT в Twitter заблокировали

15 декабря 2021

RT подал в суд на продавцов мерча в поддержку «Медузы» со словом «иноагент»

обновлено16 декабря 2021

YouTube заблокировал новый канал немецкой редакции RT

Госдума планирует ввести ограничения против иностранных соцсетей (обновлено)

Таким образом Россия намерена дать зеркальный ответ на регистрацию телеканала RT как иностранного агента в США

Госдума планирует ввести ограничения против иностранных соцсетей (обновлено)

Главред телеканала RT вошла в список самых влиятельных женщин мира

Forbes отметил рост внимания к Маргарите Симоньян после обвинений в подрыве американской демократии

Главред телеканала RT вошла в список самых влиятельных женщин мира

Подробности взлома Yahoo, продажа помещений «Карусели» и клип St. Vincent о стандартах красоты
Подробности взлома Yahoo, продажа помещений «Карусели» и клип St. Vincent о стандартах красоты Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Подробности взлома Yahoo, продажа помещений «Карусели» и клип St. Vincent о стандартах красоты

Подробности взлома Yahoo, продажа помещений «Карусели» и клип St. Vincent о стандартах красоты
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

Госдума проверит «Голос Америки», «Радио Свобода» и CNN на соблюдение закона об освещении выборов

Власти хотят узнать, влияют ли эти СМИ на избирательные процессы в стране

Госдума проверит «Голос Америки», «Радио Свобода» и CNN на соблюдение закона об освещении выборов

СМИ назвали причины закрытия счетов Russia Today в Великобритании

Одной из них стало несоблюдение принципа «знай своего клиента» (Know your Customer)

СМИ назвали причины закрытия счетов Russia Today в Великобритании

Украина ввела новые санкции против России

Порошенко утвердил введение ограничений в отношении новых 250 физических и 46 юридических лиц

Украина ввела новые санкции против России

МИД России назвал закрытие британских счетов RT нарушением свободы слова

Ранее стало известно, что в Великобритании заблокировали все счета телеканала Russia Today

МИД России назвал закрытие британских счетов RT нарушением свободы слова

В Великобритании заблокировали счета Russia Today

Об этом сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян

В Великобритании заблокировали счета Russia Today

Правительство сократит финансирование государственных СМИ на 20 %

Так, агентству ТАСС к 2019 году власти выделят 1,45 миллиарда рублей, что на 20 % ниже показателя 2016 года

Правительство сократит финансирование государственных СМИ на 20 %

Сколько власти потратили на поддержку СМИ в 2016 году

Больше всего бюджетных средств досталось медиагруппе «ВГТРК»

Сколько власти потратили на поддержку СМИ в 2016 году