Мосгорсуд обвинил сооснователя The Pirate Bay в распространении пиратского видео на Rutor.org
Сейчас он отбывает наказание в Швеции за организацию хакерских атак
Мосгорсуд обвинил сооснователя The Pirate Bay в распространении пиратского видео на Rutor.org Сейчас он отбывает наказание в Швеции за организацию хакерских атак
Файлообменник rutor.org обвинил Роскомнадзор в ошибочной блокировке
Администрация сайта уверяет, что удалила ссылки на нелегальный контент, указанный в предписаниях
Файлообменник rutor.org обвинил Роскомнадзор в ошибочной блокировке Администрация сайта уверяет, что удалила ссылки на нелегальный контент, указанный в предписаниях
Роскомнадзор внёс файлообменник rutor.org в реестр запрещённых сайтов
С другой стороны, ведомством был разблокирован портал opensharing.org — первый сайт, попавший в чёрный список в рамках действия антипиратского закона
Роскомнадзор внёс файлообменник rutor.org в реестр запрещённых сайтов С другой стороны, ведомством был разблокирован портал opensharing.org — первый сайт, попавший в чёрный список в рамках действия антипиратского закона
Мосгорсуд удовлетворил жалобу на «Турбофильм» и rutor.org в рамках действия антипиратского закона
Компания ЗАО «Сейчас» попросила ограничить доступ к российским телесериалам «Интерны», «Саша, Таня», «Универ. Новая общага» и к первым четырём сезонам сериала «Компьютерщики»