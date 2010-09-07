Как петербургский шеф-повар стал магнитным рыбаком
«В центре за два-три часа можно до 1000 рублей мелочью выловить»
Цены на рыбу могут вырасти из-за запрета ФСБ на использование иностранных судов
Только в Северном бассейне на иностранный транспорт приходится около 70 % всего флота
Как изменится парк «Усадьба Люблино» в этом году
Парк благоустроят для рыбаков, спортсменов, детей и молодоженов
МЧС будет спасать рыболовов с помощью снегоболотоходов
Теперь спасатели смогут быстро передвигаться по тонкому льду
В Крылатском пройдёт «День рыбака»
На фестивале можно будет поймать и приготовить рыбу, а также посетить мастер-классы
Москву-реку обещают очистить для безопасного купания и ловли рыбы
На реке планируется установить 53 очистных сооружения, часть которых будут готовы к 2018 году
На Старом Арбате открывается музей истории аквариумистики
Среди экспонатов — водолазное оборудование начала XIX века, советские аквариумы, черепахи и рыба «с человеческими зубами»