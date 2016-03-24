Еда
350 литров ухи для «Рыбной недели»
Уху приготовит концепт-шеф ресторанов «Есенинъ» и Monster Hills Константин Ивлев
Еда
350 литров ухи для «Рыбной недели» Уху приготовит концепт-шеф ресторанов «Есенинъ» и Monster Hills Константин Ивлев
Общественные пространства
На площади Революции установят аквариум на 1,5 тысячи литров
В аквариум поместят речную рыбу
Общественные пространства
На площади Революции установят аквариум на 1,5 тысячи литров В аквариум поместят речную рыбу
Еда
В Москве пройдёт фестиваль «Рыбная неделя»
Рыбу и другие продукты для фестиваля поставят российские компании
Еда