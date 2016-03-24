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Еда

350 литров ухи для «Рыбной недели»

Уху приготовит концепт-шеф ресторанов «Есенинъ» и Monster Hills Константин Ивлев

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Еда

350 литров ухи для «Рыбной недели» Уху приготовит концепт-шеф ресторанов «Есенинъ» и Monster Hills Константин Ивлев

Общественные пространства

На площади Революции установят аквариум на 1,5 тысячи литров

В аквариум поместят речную рыбу

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Общественные пространства

На площади Революции установят аквариум на 1,5 тысячи литров В аквариум поместят речную рыбу

Еда

В Москве пройдёт фестиваль «Рыбная неделя»

Рыбу и другие продукты для фестиваля поставят российские компании

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Еда

В Москве пройдёт фестиваль «Рыбная неделя» Рыбу и другие продукты для фестиваля поставят российские компании