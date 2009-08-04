Офис рекламного агентства Saatchi&Saatchi Архитектурная студия NEFA RESEARCH получила заказ на проект интерьера московского офиса международного сетевого рекламного агентства, входящего в крупнейший холдинг, славящийся не столько масштабностью своей деятельности и громкими именами клиентов, сколько мощным креативным духом. Это не первый опыт сотрудничества архитекторов с компанией: не так давно они переделывали...