Московский транспорт обрёл фирменный стиль
На каждый объект транспортной инфраструктуры нанесут фирменный знак
Планы на выходные: 30 августа — 1 сентября Проститься с летом предлагают в парках: на Празднике «Еды» в парке Горького, на открытии парка на Руставели или на ночи «Южного парка». Также в планах: We Run Moscow, МАКС-2013 и не только.
Планы на выходные: 30 августа — 1 сентября Проститься с летом предлагают в парках: на Празднике «Еды» в парке Горького, на открытии парка на Руставели или на ночи «Южного парка». Также в планах: We Run Moscow, МАКС-2013 и не только.
Saatchi & Saatchi разрекламировали проездной «Тройка»
Рекламировать «Тройку» в видеоформате поручили авторам рекламы Музея архитектуры.
Офис рекламного агентства Saatchi&Saatchi Архитектурная студия NEFA RESEARCH получила заказ на проект интерьера московского офиса международного сетевого рекламного агентства, входящего в крупнейший холдинг, славящийся не столько масштабностью своей деятельности и громкими именами клиентов, сколько мощным креативным духом. Это не первый опыт сотрудничества архитекторов с компанией: не так давно они переделывали...