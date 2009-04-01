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МЫ В СОЦСЕТЯХ

На выставку Дали в «Манеже» будут впускать по сеансам (обновлено)

Спешите увидеть шедевры сюрреализма до конца марта

На выставку Дали в «Манеже» будут впускать по сеансам (обновлено)

Дали в Манеже: Никогда не переставай меняться
Дали в Манеже: Никогда не переставай меняться Что нужно знать о самой популярной выставке зимы
Дали в Манеже: Никогда не переставай меняться

Дали в Манеже: Никогда не переставай меняться
Что нужно знать о самой популярной выставке зимы

Очередь на выставку Сальвадора Дали в «Манеже»

За два дня ее посетили более 13 тысяч человек

Очередь на выставку Сальвадора Дали в «Манеже»

Очень много выставок и других способов развлечься на неделе
Очень много выставок и других способов развлечься на неделе Презентация «Мрази», Дали в «Манеже» и лекция про Югославские войны
Очень много выставок и других способов развлечься на неделе

Очень много выставок и других способов развлечься на неделе
Презентация «Мрази», Дали в «Манеже» и лекция про Югославские войны

«Магическое искусство»: В Москве пройдет масштабная выставка Сальвадора Дали

В «Манеж» привезут более 180 работ художника

«Магическое искусство»: В Москве пройдет масштабная выставка Сальвадора Дали

В Москве покажут ксилографии Сальвадора Дали по мотивам «Божественной комедии»

Выставка пройдет в арт-центре «Ветошный»

В Москве покажут ксилографии Сальвадора Дали по мотивам «Божественной комедии»

В Москве откроется выставка графики, керамики и скульптур Дали и Пикассо

Экспозиция пройдет в культурно-выставочном центре «Гранатный двор»

В Москве откроется выставка графики, керамики и скульптур Дали и Пикассо

Красивый сюрреализм в инстаграме турецкого зина
Красивый сюрреализм в инстаграме турецкого зина Которого не хватает российским медиа
Красивый сюрреализм в инстаграме турецкого зина

Красивый сюрреализм в инстаграме турецкого зина
Которого не хватает российским медиа

В DI Telegraph состоится представление, посвященное Сальвадору Дали

Мероприятие сочетает в себе академическую музыку, джаз, театр и мультимедийную выставку

В DI Telegraph состоится представление, посвященное Сальвадору Дали

В DI Telegraph откроется выставка «Дали — живые сны»

Экспозиция разделена на две части: выставка графики и мультимедийное пространство

В DI Telegraph откроется выставка «Дали — живые сны»

Игра в классика: Каким мы увидим Сальвадора Дали на выставке в Музее Фаберже
Игра в классика: Каким мы увидим Сальвадора Дали на выставке в Музее Фаберже The Village рассказывает о ретроспективе самого известного художника ХХ века, гения плагиата и маркетинга
Игра в классика: Каким мы увидим Сальвадора Дали на выставке в Музее Фаберже

Игра в классика: Каким мы увидим Сальвадора Дали на выставке в Музее Фаберже
The Village рассказывает о ретроспективе самого известного художника ХХ века, гения плагиата и маркетинга

14 главных выставок весны в Петербурге
14 главных выставок весны в Петербурге Ансельм Кифер в Эрмитаже, Сальвадор Дали в Музее Фаберже и история нижнего белья от Музея Виктории и Альберта
14 главных выставок весны в Петербурге

14 главных выставок весны в Петербурге
Ансельм Кифер в Эрмитаже, Сальвадор Дали в Музее Фаберже и история нижнего белья от Музея Виктории и Альберта

В ГМИИ имени Пушкина открылась выставка Гойи и Дали

Она пройдет до 12 марта

В ГМИИ имени Пушкина открылась выставка Гойи и Дали

21 выставка осени Непривычный Сальвадор Дали, сорняки на ВДНХ, негры в клетках, Оскар Уайльд и Ай Вэйвэй на выставках в Москве осенью 2014-го

21 выставка осени

Предпоказ Германа, ночь Миядзаки, Пикассо в «Пушкинском» и еще 16 событий ближайших выходных
Предпоказ Германа, ночь Миядзаки, Пикассо в «Пушкинском» и еще 16 событий ближайших выходных Детский рыцарский турнир и фестиваль необычных саней среди заметных событий 21-23 февраля.
Предпоказ Германа, ночь Миядзаки, Пикассо в «Пушкинском» и еще 16 событий ближайших выходных

Предпоказ Германа, ночь Миядзаки, Пикассо в «Пушкинском» и еще 16 событий ближайших выходных
Детский рыцарский турнир и фестиваль необычных саней среди заметных событий 21-23 февраля.

Закрытие Олимпиады, мужской день и открытие Фотобиеннале
Закрытие Олимпиады, мужской день и открытие Фотобиеннале Премьера «Кориолана» с Хиддлстоном, любимые женщины Гарри Виногранда в МАММ, сюрреалисты в «Пушкинском» и ещё несколько событий из календаря The Village.
Закрытие Олимпиады, мужской день и открытие Фотобиеннале

Закрытие Олимпиады, мужской день и открытие Фотобиеннале
Премьера «Кориолана» с Хиддлстоном, любимые женщины Гарри Виногранда в МАММ, сюрреалисты в «Пушкинском» и ещё несколько событий из календаря The Village.

Иллюстрации Пикассо, Дали и Миро в Пушкинском музее Иллюстрации Сальвадора Дали к «Алисе в Стране чудес», Тапьеса к Бродскому и Пикассо к Бальзаку — в Москве впервые покажут работы шести великих испанских художников из частных коллекций.

Иллюстрации Пикассо, Дали и Миро в Пушкинском музее

В Пушкинском музее открывается выставка Сальвадора Дали 3 сентября на два с половиной месяца в Москву привезут больше сотни работ легендарного художника из музея-театра Дали в Фигерасе.

В Пушкинском музее открывается выставка Сальвадора Дали

Звездная Primavera Легендарный мотоцикл Vespa 5 Primavera 1978 г.в. с автографами британских селебрити будет продан с молотка на одном из интернет аукционов.

Звездная Primavera