На выставку Дали в «Манеже» будут впускать по сеансам (обновлено)
Спешите увидеть шедевры сюрреализма до конца марта
Дали в Манеже: Никогда не переставай меняться Что нужно знать о самой популярной выставке зимы
Очень много выставок и других способов развлечься на неделе Презентация «Мрази», Дали в «Манеже» и лекция про Югославские войны
«Магическое искусство»: В Москве пройдет масштабная выставка Сальвадора Дали
В «Манеж» привезут более 180 работ художника
В Москве покажут ксилографии Сальвадора Дали по мотивам «Божественной комедии»
Выставка пройдет в арт-центре «Ветошный»
В Москве откроется выставка графики, керамики и скульптур Дали и Пикассо
Экспозиция пройдет в культурно-выставочном центре «Гранатный двор»
В DI Telegraph состоится представление, посвященное Сальвадору Дали
Мероприятие сочетает в себе академическую музыку, джаз, театр и мультимедийную выставку
В DI Telegraph откроется выставка «Дали — живые сны»
Экспозиция разделена на две части: выставка графики и мультимедийное пространство