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Москвичи пожаловались на отмену салютов в День России. «Москва 24» заявила, что их успешно запустили

Также многие жители сообщили, что фейерверки прошли раньше времени

Москвичи пожаловались на отмену салютов в День России. «Москва 24» заявила, что их успешно запустили
Также многие жители сообщили, что фейерверки прошли раньше времени

Новогодние салюты будут запускать с 30 московских площадок

Фейерверки можно будет увидеть на Воробьевых горах, в парке Горького, «Сокольниках» и парке Победы

Новогодние салюты будут запускать с 30 московских площадок
Фейерверки можно будет увидеть на Воробьевых горах, в парке Горького, «Сокольниках» и парке Победы

Бумажные фонарики хотят запретить

Запускать в небо горящие бумажные фонарики разрешат только в специально отведённых местах.

Бумажные фонарики хотят запретить
Запускать в небо горящие бумажные фонарики разрешат только в специально отведённых местах.