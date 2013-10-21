Москвичи пожаловались на отмену салютов в День России. «Москва 24» заявила, что их успешно запустили
Также многие жители сообщили, что фейерверки прошли раньше времени
Москвичи пожаловались на отмену салютов в День России. «Москва 24» заявила, что их успешно запустили Также многие жители сообщили, что фейерверки прошли раньше времени
Новогодние салюты будут запускать с 30 московских площадок
Фейерверки можно будет увидеть на Воробьевых горах, в парке Горького, «Сокольниках» и парке Победы
Новогодние салюты будут запускать с 30 московских площадок Фейерверки можно будет увидеть на Воробьевых горах, в парке Горького, «Сокольниках» и парке Победы
Бумажные фонарики хотят запретить
Запускать в небо горящие бумажные фонарики разрешат только в специально отведённых местах.