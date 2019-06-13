Вчера, 12 июня, на 16 площадках Москвы должны были пройти праздничные фейерверки в честь Дня России. Некоторые жители сообщили в соцсетях, что не увидели салютов, так как их запустили раньше обещанного времени или отменили вовсе.

На Красной площади, по словам очевидцев, салют начался в 21:15 — на 45 минут раньше. Другие рассказали, что совсем не увидели салютов в Южном Бутове, Ново-Переделкине и у Алтуфьевского пруда.